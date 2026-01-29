"Ojalá se muera", dijo Sebastián Da Silva sobre delincuente baleado por la Policía en el Marconi

El senador del Partido Nacional (PN), Sebastián Da Silva, celebró que la Policía haya herido de bala a un delincuente durante un enfrentamiento en el barrio Marconi y dijo que "no le preocupa" si termina muriendo. "Ojalá se muera el malandro", dijo el legislador en una entrevista.
Negro con Negro
