Política Da Silva | Marconi | Policía

Negro con Negro

"Ojalá se muera", dijo Sebastián Da Silva sobre delincuente baleado por la Policía en el Marconi

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, celebró que un delincuente haya sido baleado durante un operativo. "Esa es la Policía que quiero", expresó.

Senador nacionalista, Sebastián Da Silva.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El senador del Partido Nacional (PN), Sebastián Da Silva, celebró que la Policía haya herido de bala a un delincuente durante un enfrentamiento en el barrio Marconi y dijo que "no le preocupa" si termina muriendo. "Ojalá se muera el malandro", dijo el legislador en una entrevista.

El legislador se refirió a una situación que se produjo el miércoles de tarde durante un operativo policial en Marconi, en el que, tras un allanamiento, los efectivos se toparon con un hombre que llevaba un arma automática y le dispararon.

Da Silva celebró el accionar de la Policía

El delincuente resultó herido de gravedad y fue trasladado a un centro de salud. El senador festejó que lo hayan herido: "Ojalá se muera el malandro. Un tipo que anda tirando balas a lo loco, intentado matar. Lo agarró la Policía; esa es la Policía que quiero", manifestó en entrevista con Desayunos Informales.

"A la Policía hay que respaldarla cuando está en un operativo con un hombre que tiene un fusil de asalto. No se puede ir a media máquina ahí. Celebro que lo haya herido y no me preocupa si termina falleciendo", enfatizó.

Da Silva aseguró que "festeja" el accionar de la Policía "frente a un malnacido" que anda a los balazos y aclaró que "no pondría la pena de muerte. Lo que digo es que en un enfrentamiento si alguien tiene un fusil de asalto no sirve para nada, para matar gente inocente".

