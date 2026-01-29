"Ojalá se muera", dijo Sebastián Da Silva sobre delincuente baleado por la Policía en el Marconi

"A la Policía hay que respaldarla cuando está en un operativo con un hombre que tiene un fusil de asalto. No se puede ir a media máquina ahí. Celebro que lo haya herido y no me preocupa si termina falleciendo", enfatizó.

Da Silva aseguró que "festeja" el accionar de la Policía "frente a un malnacido" que anda a los balazos y aclaró que "no pondría la pena de muerte. Lo que digo es que en un enfrentamiento si alguien tiene un fusil de asalto no sirve para nada, para matar gente inocente".