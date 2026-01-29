Herido grave en Marconi: estaba con un fusil en plena calle y se enfrentó a la Policía

En una jornada marcada por la alta tensión, el barrio Marconi fue escenario este miércoles de un despliegue policial de gran escala que resultó en un enfrentamiento a tiros, un hombre herido y la incautación de un importante arsenal, estupefacientes y vehículos denunciados como robados.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Intervención bajo fuego
El operativo, centrado en la intersección de las calles Guarapirú y Burgueño, fue diseñado tras semanas de inteligencia criminal para frenar las balaceras constantes que han azotado la zona. Al arribar las fuerzas de seguridad, los efectivos se enfrentaron a un individuo que portaba un arma automática en plena vía pública. El intercambio de disparos finalizó con el sospechoso herido de gravedad; tras ser trasladado a un centro asistencial, las autoridades confirmaron que se encuentra fuera de peligro.
Resultados del despliegue táctico en Marconi
Bajo las órdenes de la Fiscalía y con información recopilada durante meses, la Guardia Republicana, la Dirección de Operaciones Especiales, la Unidad Aérea y la Jefatura de Policía de Montevideo procedieron a allanar múltiples fincas. El saldo de la operación incluyó:
-
Armamento: Incautación de armas cortas y automáticas de alto poder de fuego.
Narcóticos: Decomiso de sustancias listas para su comercialización.
Vehículos: Recuperación de autos y motocicletas que figuraban como robados.
Contexto de violencia y disputa territorial
El Director Nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, subrayó la importancia de este golpe a la delincuencia organizada: “Hacía mucho tiempo que veníamos recolectando información, tomando como evidencia los numerosos disparos en la zona. Toda la evidencia se presentó al fiscal y se otorgaron las órdenes correspondientes”.
La preocupación de las autoridades radica en el aumento del poder de fuego de los grupos criminales. Solo entre el 8 y 9 de enero se registraron más de 200 disparos en el barrio, en lo que se presume es una disputa territorial por el control de la venta de drogas. Con este operativo, el Ministerio del Interior busca restablecer el orden en una de las zonas más críticas de la capital.