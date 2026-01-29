Herido grave en Marconi: estaba con un fusil en plena calle y se enfrentó a la Policía

Armamento: Incautación de armas cortas y automáticas de alto poder de fuego.

Narcóticos: Decomiso de sustancias listas para su comercialización.

Vehículos: Recuperación de autos y motocicletas que figuraban como robados.

Contexto de violencia y disputa territorial

El Director Nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, subrayó la importancia de este golpe a la delincuencia organizada: “Hacía mucho tiempo que veníamos recolectando información, tomando como evidencia los numerosos disparos en la zona. Toda la evidencia se presentó al fiscal y se otorgaron las órdenes correspondientes”.

La preocupación de las autoridades radica en el aumento del poder de fuego de los grupos criminales. Solo entre el 8 y 9 de enero se registraron más de 200 disparos en el barrio, en lo que se presume es una disputa territorial por el control de la venta de drogas. Con este operativo, el Ministerio del Interior busca restablecer el orden en una de las zonas más críticas de la capital.