Ojeda no descartó a Bordaberry como un eventual compañero de fórmula

Aún así, el precandidato puso en relieve que Bordaberry no planteó su apoyo a ningún candidato: "Si hay un apoyo hay un apoyo, y eso no ocurrió. Forzar una lectura de algo que no está... lo puede hacer, es libre. El apoyo de Pedro no estuvo a nadie. Nos cumplió la palabra, nos dijo que tenía amigos en todos lados y que no se iba a meter. Todo bien con eso", señaló.