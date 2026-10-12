Oposición busca allanamientos nocturnos y el FA recuerda que la ciudadanía ya se expidió

García defendió los allanamientos nocturnos como instrumento necesario frente a lo que describió como “una emergencia nacional en materia de inseguridad, violencia y crimen”. Cuestionó que la Policía y la Justicia no puedan actuar de noche en las mismas condiciones que durante el día: “Los narcotraficantes tienen 24 horas para hacer violencia y crimen, pero la Policía y la Justicia solo 12 horas para perseguirlos”.

El senador también señaló que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, planteó ante el Parlamento la necesidad de contar con esta herramienta para enfrentar al crimen organizado.

Al igual que en 2024, los nacionalistas van por la opción prevista en el literal D del artículo 331 de la Constitución, que establece la posibilidad de reformarla mediante una “ley constitucional” que necesita el apoyo de dos tercios de cada una de las cámaras. Si la ley es aprobada, se convoca al plebiscito.

Los blancos cuentan con el apoyo de los colorados y del Partido Independiente, y le trasladaron el tema al presidente Yamandú Orsi, que les respondió que estaba dispuesto a analizarlo.

Para el FA la ciudadanía ya se expidió

El coordinador de la bancada frenteamplista de diputados, Alejandro Zavala, dijo que tenían otras prioridades, mientras que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que “la ciudadanía ya se expidió sobre ese instrumento. Nosotros pensamos que el camino no es comenzar a discutir cosas generales que terminan siendo una ilusión en términos de resolver los problemas”.

Al requerir dos tercios de cada cámara, los votos del Frente Amplio son fundamentales para aprobar la iniciativa.