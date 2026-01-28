Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Al Parlamento

Oposición define este miércoles citar a Civila tras muertes en el INAU

Los legisladores pretenden obtener respuestas sobre el fallecimiento de tres menores bajo custodia del Estado.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, será convocado por la oposición.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Los partidos de la oposición se reunirán en la mañana de este miércoles para definir la citación de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a la Comisión Permanente del Parlamento.

Los legisladores pretenden obtener respuestas sobre el fallecimiento de tres menores bajo custodia del Estado, y sobre otras situaciones vinculadas al organismo que se conocieron en las últimas semanas.

Antes de la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, prevista sobre el mediodía ante la Comisión Permanente, representantes de los partidos de la Coalición Republicana se reunirán con el objetivo de acordar los últimos detalles de la citación del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Según explicaron, se lo convocará "por urgencia", aunque el objetivo para las próximas semanas es realizar una interpelación, posiblemente en marzo.

Tres fallecimientos en el último mes

En el último mes se registró la muerte de tres jóvenes bajo la tutela de INAU, la última tras el incendio de un centro en Tacuarembó y otra joven que estaba desaparecida fue encontrada en una boca de drogas en Rivera.

Ante estos hechos, el diputado Pedro Jisdonian del Partido Nacional junto a otros legisladores de la oposición plantean hacer un llamado a las autoridades para que den explicaciones de lo sucedido.

"Estamos muy preocupados porque lo que han faltado son las respuestas. Nosotros queremos que aparezcan las autoridades de INAU y expliquen qué es lo que está pasando. No puedo concebir que haya algo más importante que la vida de los niños para que en definitiva esta gente no de la cara y no explique", dijo Jisdonian.

"Para responder sobre las canciones de Carnaval, a los dos minutos, hubo una resolución, y acá tuvimos pedidos de informe sin respuesta", agregó.

El próximo miércoles sesionará la Comisión Permanente para votar la realización de la convocatoria mientras que legisladores del oficialismo aún no han presentado una postura sobre el tema a nivel formal.

