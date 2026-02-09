Oposición prepara proyecto para reducir el monto de las multas de tránsito

Volver a impulsar el tema

El diputado colorado Conrado Rodríguez quiere volver a darle impulso al tema y para eso se puso en contacto con su colega blanco Sebastián Andújar y con el cabildante Álvaro Perrone, impulsor del artículo que presentaron en 2023.

"El valor de las multas de las infracciones de tránsito se ha tornado más un elemento recaudatorio que para prevenir accidentes. Por supuesto que las multas tienen que existir pero tienen que ser racionales, no como sucede ahora. Yo creo que es hora de que el Parlamento vuelva a discutir este tema para poner un máximo menor al actual", dijo Rodríguez.

Si bien aun no está el proyecto terminado, la idea es aumentar un poco el monto máximo respecto a lo planteado en aquella rendición de cuentas e incluso manejan la posibilidad de mantener las 15 UR para aquellos que conduzcan bajo los efectos del alcohol. Hoy esa multa recibe la sanción económica más alta (15 UR) al igual que la que se aplica por conducir al doble de la velocidad permitida.

Una posibilidad es bajar el máximo a un 50% –menos para el alochol–, según dijo Andújar en conversación con el programa Quién es Quién de Diamante FM pero el monto todavía no fue acordado por los legisladores.

Cuando en el período pasado los mismos legisladores impulsaron una iniciativa similar la Cámara de Diputados no acompañó la propuesta y solo 17 parlamentarios levantaron su mano a la hora de votar.

Sin embargo, en la justificación del voto más de uno de la coalición dijo compartir el espíritu de la propuesta pero no la votó por entender que viola la autonomía departamental establecida en la Constitución. En las ciudades son las intendencias las que cobran las multas mientras que en rutas nacionales es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en algunos casos el Ministerio del Interior.

Es por eso que el respaldo de los intendentes es clave en este tema. Andújar ya estuvo en contacto con algunos jefes comunales blancos que están dispuestos a avanzar en este sentido siempre y cuando el gobierno nacional adopte la misma medida para sus multas.