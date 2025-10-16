Orsi: "2.300 millones de personas tienen algún problema de inseguridad alimentaria"

El mandatario subrayó que las metas de la FAO "distan de ser alcanzadas", citando datos de 2024 que indican que 2.300 millones de personas sufren algún grado de inseguridad alimentaria moderada o grave.

Orsi identificó el factor principal detrás de esta crisis:

"Los conflictos bélicos se incrementaron en los últimos cinco años y siguen siendo la principal causa que provoca las crisis alimentarias en el mundo, generando desplazamiento de personas y socavando la capacidad de producir, transformar y distribuir alimentos."

Frente a esta "realidad no podemos ni debemos aceptarla", enfatizó Orsi, quien consideró que, ante la compleja crisis actual, "la acción conjunta es un imperativo".

Multilateralismo y el rol estratégico de América Latina

El presidente uruguayo llamó a la comunidad global a redoblar el compromiso con la cooperación internacional, afirmando que un planeta libre de hambre solo es posible si se reafirma el multilateralismo.

Orsi posicionó a la región y a su país como parte fundamental de la solución:

"América Latina, el Caribe, y en especial Uruguay, pueden y deben ser parte de la solución porque conforman una comunidad capaz de producir alimentos de calidad y cantidad suficiente para abastecer a millones de personas. Este es un activo estratégico que deben aprovechar para avanzar a la erradicación del hambre."

En este contexto, Uruguay ratificó su compromiso con la apertura comercial y la solidaridad internacional, incluyendo la adhesión a la iniciativa de cooperación y colaboración de alimentos con la Franja de Gaza.

Además, el mandatario expresó su confianza en que la presidencia pro tempore de Uruguay en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) sirva para "construir puentes en pro de la construcción de consensos que den resultados" en materia de seguridad alimentaria y reducción de la malnutrición.