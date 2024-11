Orsi aseguró que Delgado "patinó" al haberlo comparado con Alberto Fernández

"Yo jamás diría una cosa así", dijo Orsi

Luego, el candidato frenteamplista aseguró que la coalición no está generando un buen clima y respondió a los últimos cuestionamientos de Álvaro Delgado, que lo comparó con el expresidente argentino Alberto Fernández al tiempo que señaló que sumaría a ministros freteamplistas en su Ejecutivo.

“El mismo candidato dijo el mismo día que yo voy a ser Alberto Fernández porque no voy a mandar. Yo jamás diría una cosa así. Después entendí: hay que hablarle a aquel, aquel, y aquel", arremetió Orsi. Agregó que "no podemos perder la línea y la autenticidad" y que "cuando uno le da demasiada bolilla a los asesores en marketing, podés caer en ese tipo de patinadas que no le hacen bien a la generación de certidumbre o a la construcción de clima".