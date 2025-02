Orsi sobre asunción presidencial: "El presidente decidió no firmar ciertas invitaciones"

El acto de reconocimiento- que fue organizado por la Intendencia de Canelones, la Junta Departamental y el Darling Atlético Club- no solo celebró sus 20 años de gestión, sino también su vínculo personal con la ciudad que lo vio crecer. En esta oportunidad, Orsi se mostró emocionado, afirmando que este no solo era un asunto institucional, sino también "una historia de vida". "Me crié en esta ciudad, y fue una mezcla de todo: historia de vida, 20 años en la institución, en la provincia, y una profunda conexión personal", destacó, al tiempo que reflexionaba sobre cómo el paso del tiempo había ido transformando su visión de esos años de servicio.