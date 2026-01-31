Orsi defendió el multilarealismo en China: "Hay que rediseñar la gobernanza mundial"

“La historia ha demostrado que (la relación bilateral) es un edificio en construcción (...) en vez de ser bloques compactos y que se ponen de una vez, es ladrillo tras ladrillo, pieza tras pieza. Entonces, cada acuerdo que firmamos, o que han firmado los gobiernos anteriores, es parte del mismo edificio”, indicó.

Uruguay y China, respeto mutuo

El presidente de la República señaló que, a pesar de las diferentes circunstancias nacionales, tanto Uruguay como China se adhieren al respeto mutuo buscando siempre puntos en común.

“Vale la pena aferrarse a esos principios que son de respeto, multilateralismo, incluso de entender las diferencias como algo positivo, porque somos culturas que tienen distinto origen, incluso en los tiempos”, afirmó Orsi, quien agregó que esos valores “garantizan buenas relaciones a futuro también”.

Sobre las cuatro principales iniciativas globales propuestas por China, Orsi valoró que hayan sido introducidas por el presidente de ese país, Xi Jinping, con quien mantendrá un encuentro el martes 3 en Beijing, porque son “las columnas que sostienen el edificio de un mundo en paz”.

“Si hay algo que está clarísimo, que el mundo tiene que repensar y rediseñar, es la gobernanza global”, sostuvo.

Orsi recordó que había visitado China en múltiples ocasiones durante su mandato como intendente de Canelones y allí apreció “el avance en tecnología e innovación de China”. Dijo que a Uruguay ese aspecto “le interesa mucho” porque es una de las salidas de nuestro país hacia el futuro, “es más innovación dedicada a la producción”.

Orsi afirmó que, al asumir la dirección de estas tres organizaciones multilaterales este año, Uruguay defenderá el multilateralismo, impulsará la integración regional, promoverá la conectividad, reforzará los intercambios culturales y entre pueblos, y fomentará el desarrollo compartido.

En la Celac, Orsi expresó su esperanza de que el bloque refuerce la cooperación con China y otras naciones y organizaciones. Aprovechando plataformas como el Foro China-Celac, debería defender el multilateralismo y esforzarse conjuntamente por construir “un mundo articulado y que acuerda”, consideró.