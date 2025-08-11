Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orsi | industria | metalúrgica

Recorrida por empresa CIR

Orsi destacó el desarrollo y la vanguardia de la industria metalúrgica nacional

El presidente Yamandú Orsi visitó una planta de la metalúrgica CIR donde actualmente se completa la torre de destilación más grande construida en el país.

Por Redacción Caras y Caretas

Acompañado por los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y representantes de la central sindical PIT-CNT, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recorrió la planta industrial de la metalúrgica CIR, ubicada en Punta de Rieles, Montevideo.

Tras la visita, el mandatario elogió el gran nivel que puede alcanzar el trabajador y el empresario uruguayo cuando la instancia lo requiere, en referencia a los proyectos que desarrolla la empresa. Al respecto, resaltó que el país está a la vanguardia en la construcción de las unidades potabilizadoras de agua, que, inclusive, han sido exportadas al Congo y Haití, lo cual consideró "un gran privilegio".

Proyectos de CIR

En estos momentos, CIR completa la torre de destilación más grande producida en el país a ser exportada a una de las principales refinerías de la Argentina.

También se encuentran en fabricación seis Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA) con distintos grados de avance en el sector de acero inoxidable, destinadas a la OSE, empresa a la cual ya se le entregó otras seis.

La historia de la principal metalúrgica uruguaya

CIR Comenzó su actividad hace más de 90 años, como taller industrial y empresa constructora, actualmente, ofrece un ampliado portafolio de productos y servicio.

Trabajan 134 operarios y, en total, son 800 los empleados que se desempeñan en los diferentes servicios que brinda la empresa.

La planta industrial comprende 15.000 m² descubiertos y 28.000 m² cubiertos, destinados a seis naves de 170 m²; más de 20 puentes-grúas, energía eléctrica propia (dos subestaciones 1.500 KW) y generadores, aire comprimido centralizado, suministro de agua propio, etc.

CIR es el principal exportador uruguayo en el rubro, llegando asiduamente a clientes en Argentina, Bolivia, Chile y otros países de América Latina, y en algunas ocasiones ha exportado productos y servicios a China.

