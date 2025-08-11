Acompañado por los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y representantes de la central sindical PIT-CNT, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recorrió la planta industrial de la metalúrgica CIR, ubicada en Punta de Rieles, Montevideo.
Recorrida por empresa CIR
Orsi destacó el desarrollo y la vanguardia de la industria metalúrgica nacional
El presidente Yamandú Orsi visitó una planta de la metalúrgica CIR donde actualmente se completa la torre de destilación más grande construida en el país.