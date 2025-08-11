Orsi destacó el desarrollo y la vanguardia de la industria metalúrgica nacional

También se encuentran en fabricación seis Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA) con distintos grados de avance en el sector de acero inoxidable, destinadas a la OSE, empresa a la cual ya se le entregó otras seis.

La historia de la principal metalúrgica uruguaya

CIR Comenzó su actividad hace más de 90 años, como taller industrial y empresa constructora, actualmente, ofrece un ampliado portafolio de productos y servicio.

Trabajan 134 operarios y, en total, son 800 los empleados que se desempeñan en los diferentes servicios que brinda la empresa.

La planta industrial comprende 15.000 m² descubiertos y 28.000 m² cubiertos, destinados a seis naves de 170 m²; más de 20 puentes-grúas, energía eléctrica propia (dos subestaciones 1.500 KW) y generadores, aire comprimido centralizado, suministro de agua propio, etc.

CIR es el principal exportador uruguayo en el rubro, llegando asiduamente a clientes en Argentina, Bolivia, Chile y otros países de América Latina, y en algunas ocasiones ha exportado productos y servicios a China.