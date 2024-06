Orsi dijo que Uruguay "es un país quebrado"

Para Orsi "se ven señales muy tristes que muestran que en algunos barrios el Estado se ha retirado y que quedan a la buena de Dios. El Uruguay quebrado que no queremos, es aquel donde la economía crece y muchos se enriquecen, cual no está mal, pero hay un pelotón de rezagados que cada vez está más rezagado y no entienden (en el gobierno actual) que lo fundamental es que todos integremos el pelotón y que aquellos que están razagados se les tienda una mano para que puedan salir a flote".