Orsi sobre la violencia: "A veces tenés la sensación de que vamos para atrás"

El MI tiene que tener las herramientas

En este sentido, destacó que hay un factor "de carácter cultural que empieza en la escuela": "Los niños de hoy que tiene la oportunidad de educarse vienen con respuestas bien distintas a las de nuestras épocas, por suerte. Hay un lenguaje distinto y un nivel de tolerancia que en mi época no teníamos o no nos enseñaban. Obviamente no alcanza solo con eso".

Con respecto a su gobierno, enfatizó que se deben "reforzar los organismos de la Justicia que se dedican a esto y que el Ministerio del Interior tenga las herramientas".

"Para quienes dicen que ya pasó de moda: al revés, hay que seguir dándole vueltas y tener un compromiso concreto en la violencia contra la mujer, que sigue siendo un tema tremendo no solo en nuestro país, sino en el mundo", cerró.

Este sábado en la madrugada una mujer de 67 años fue asesinada por su sobrino en Florida.