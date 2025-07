Orsi sobre María Dolores: Si tiene "vicios de ilegalidad" hay que "frenar todo"

Orsi habló de legalidad o ilegalidad

En relación a la legalidad o ilegalidad de la compra, el presidente sostuvo que "nada que tenga carácter ilegal podemos dejar andar". "Si en esas observaciones o en los planteos que hacen los actores de la oposición se visualiza que hay algo que no es correcto o que tiene vicios de ilegalidad, yo creo que ahí se tiene que frenar todo. No tengo duda ninguna", remarcó. "Por ahora, no encontramos nada de eso", agregó tras el análisis de las observaciones del TCR por parte del Gobierno.

Sobre el aspecto político, Orsi se manifestó de acuerdo "en generar condiciones desde el INC para la producción lechera". El mandatario afirmó que concibe al instituto para la lechería y la ganadería de pequeña y mediana atención. "Estoy convencido de que ese es el camino que tenemos que andar", enfatizó.