Luego de la inauguración oficial de la cosecha de cebada 2025 en Ombúes de Lavalle este viernes, el presidente de la República Yamandú Orsi ofreció una serie de declaraciones que dejaron ver su inquietud por el clima social y laboral del país. Su señalamiento más fuerte apuntó a lo que definió como una “conflictividad llamativamente creciente”.
Temas de coyuntura
Orsi en modo alerta: "Hay una conflictividad llamativamente creciente"
