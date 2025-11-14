Orsi en modo alerta: "Hay una conflictividad llamativamente creciente"

La prensa también pidió su opinión sobre la decisión de Ademu de desafiliar al presidente de la ANEP, Pablo Caggiani. Orsi se mantuvo al margen: “Poco importa si me duele o no me duele… es una línea que viene hace tiempo llevando adelante el sindicato”. Añadió que prefiere no contribuir a escalar tensiones: “Lo que yo aporte, lo que yo diga, no sé si ayuda. Yo prefiero no echarle leña al fuego”.

Fue al final del intercambio cuando el mandatario manifestó su preocupación sobre el clima general del país. Frente a la pregunta sobre el grado de conflictividad, respondió sin rodeos: “Complicado, en algunas áreas. Me preocupa mucho el puerto. Es algo que me preocupa”. Y, ante la consulta por la ocupación del Centro Regional de Profesores de Colonia, profundizó: “Se está revisando… es lo que le decía… hay una conflictividad llamativamente creciente”.