Orsi: "No vamos a echar a nadie de la administración pública porque votaron a otro partido"

Orsi aseguró tener "mucho respeto por los partidos políticos del Uruguay y mucho respeto por los que piensan distinto a mí, es la única forma por la cual nos puede conducir a un proyecto nacional de verdad”.

“Sepan bien que para nosotros no hay ciudadanos de primera ni de segunda, nosotros no vamos a gobernar solo para los que nos votaron, vamos a gobernar para todos y procurar la felicidad de todo el pueblo uruguayo. Quédense tranquilos que no vamos a echar a nadie de la administración pública porque votaron a otro partido”, aseveró.