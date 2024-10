Orsi salió al cruce de Ojeda: "No me preocupa lo que diga"

Consultado sobre otra crítica de Ojeda, que opinó que Orsi debería haber anunciado a su eventual ministro del Interior y no al de Economía (por Gabriel Oddone), el candidato respondió: "A mí lo que me preocupa es la situación de la gente, no lo que diga Ojeda. Lo que la gente te plantea es lo que más me preocupa. Que no accede a los medicamentos, que no llega a fin de mes, que tiene problemas de seguridad... Ahí está mi preocupación. Lo demás, es parte del juego electoral".

Por otro lado, Orsi fue consultado sobre las críticas de la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, quien había señalado que el Frente Amplio no tenía propuestas para las personas con discapacidad.

"Cuando se nos plantea a nosotros que no tenemos propuestas, ahí hay una que es concreta, que tiene que ver con la acción", respondió el candidato en alusión a la inauguración del Centro de Rehabilitación Física del Sur (Ceresur) que abrió sus puertas en las últimas horas en Las Piedras.

Para Orsi no sería necesario aumentar impuestos

Por otro lado, en cuanto al aumento de impuestos en un eventual gobierno del FA, Orsi afirmó que no cree “necesario modificar el esquema de impuestos existente” y que su equipo no ha “analizado modificarlo”.

Asimismo, indicó que tanto en esta campaña electoral como en otras, el FA ha tenido adversarios políticos “que se han cansado de repetir una y otra vez que el Frente, si llega (al gobierno), aumenta impuestos”.

Orsi destacó que la “enorme” reforma tributaria de 2007, que “simplificó” y “clarificó” el sistema, “la llevó adelante el FA con el voto contrario del gobierno actual”, y criticó las promesas que hizo en campaña el gobierno actual: “Dijeron (que) no aumentaban los combustibles, que no aumentaban los impuestos, que no aumentaba la edad para jubilarse, e hicieron todo lo contrario”, apuntó.