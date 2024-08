Orsi se refirió a las fricciones entre Oddone y Pereira

Lo que dijo Orsi

“Las opiniones de los economistas, estén cerca o no, son opiniones de ellos. Está bien que se dé la discusión. Me niego a los equipos de las unanimidades, que cada uno piense lo que piensa y transparencia absoluta. Vamos a hacer lo que dice el programa, no podemos salirnos de ahí”, dijo Orsi en conferencia de prensa en Cerro Largo.

El candidato dijo “aún no se tiene definido ninguno de los ministros” y que la “conducción económica” se resolverá luego de las elecciones, esto en referencia a que Oddone suena fuerte como un eventual ministro de economía del FA.

“Sean quienes sean los que asuman la responsabilidad, vamos a cumplir con el programa del Frente. El programa del Frente Amplio es claro, cuando habla del tema del salario, se habla de poder ir haciendo crecer el salario mínimo y la recuperación del salario real como objetivo central”, declaró.