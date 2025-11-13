Orsi se refirió a los reclamos de la B'nai B'rith: "Prefiero jugar callado" como en el "truco"

Durante la conmemoración de esta fecha, Tocar hizo un "llamado expreso" al gobierno de Orsi –que escuchaba en primera fila acompañado de la vicepresidenta Carolina Cosse– a reanudar "inmediatamente" el acuerdo que fue puesto en suspenso.

"Tenemos que retomar el camino del diálogo y de la convivencia. Por eso hoy hacemos un llamado expreso de que se reanude inmediatamente el acuerdo de cooperación entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén. El conflicto nunca puede ser justificación para perjudicar a la educación y a la innovación", dijo el presidente de la organización judía.

Y agregó: "Mientras que dejemos que triunfen solo quienes promueven el odio, la discriminación y la violencia, los cristales se van a seguir rompiendo".

Orsi fue preguntado este miércoles, tras participar en una actividad por el Día de la Industria, si daba por "concluido" el episodio.

"Por supuesto. Aparte, la actividad se trataba de otra cosa, para mí tiene un valor... Que cualquier otra cosa opaque lo que realmente nos convoca a una actividad como la de anoche creo que habla muy mal de cómo estamos enfocando la cosa", aseguró en relación al planteo de Tocar y Long.