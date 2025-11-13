Orsi se refirió a los reclamos de la B'nai B'rith: "Prefiero jugar callado" como en el "truco"

El discurso del presidente de la B'nai B'rith, Jorge Tocar, en la celebración de la Noche de los Cristales Rotos generó "mucho malestar" en el presidente Yamandú Orsi y su gobierno. Desde el entorno del mandatario se consideró "fuera de lugar, el ámbito y respeto a la investidura presidencial".
En las últimas horas Orsi fue consultado sobre el tema. "Ya está, ya pasó", respondió al ser consultado por el reclamo que hizo el presidente de la B'nai B'rith, Jorge Tocar, en la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos para que el gobierno reanude el acuerdo que había firmado la ANII con la Universidad Hebrea de Jerusalén.
"Jugar callado", dijo Orsi
Orsi, que dijo que en este tema es mejor "jugar callado" como en el "truco", prefirió no ahondar en el malestar que generó en el gobierno el reclamo que hizo Tocar en su discurso, así como Ruperto Long, otro de los oradores del acto. "Ya está, no aporta nada lo que yo diga", apuntó.
Durante la conmemoración de esta fecha, Tocar hizo un "llamado expreso" al gobierno de Orsi –que escuchaba en primera fila acompañado de la vicepresidenta Carolina Cosse– a reanudar "inmediatamente" el acuerdo que fue puesto en suspenso.
"Tenemos que retomar el camino del diálogo y de la convivencia. Por eso hoy hacemos un llamado expreso de que se reanude inmediatamente el acuerdo de cooperación entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén. El conflicto nunca puede ser justificación para perjudicar a la educación y a la innovación", dijo el presidente de la organización judía.
Y agregó: "Mientras que dejemos que triunfen solo quienes promueven el odio, la discriminación y la violencia, los cristales se van a seguir rompiendo".
Orsi fue preguntado este miércoles, tras participar en una actividad por el Día de la Industria, si daba por "concluido" el episodio.
"Por supuesto. Aparte, la actividad se trataba de otra cosa, para mí tiene un valor... Que cualquier otra cosa opaque lo que realmente nos convoca a una actividad como la de anoche creo que habla muy mal de cómo estamos enfocando la cosa", aseguró en relación al planteo de Tocar y Long.