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Sociedad mujer | Ciudad Vieja | puñaladas

Investigan si fue tras intento de rapiña

Mujer fue asesinada a puñaladas en Ciudad Vieja: un ciudadano brasileño fue detenido

La principal hipótesis de la Policía es que el ciudadano brasileño fue víctima de un intento de rapiña y, tras forcejear, apuñaló a la mujer en defensa propia.

Investigan asesinato de mujer en Ciudad Vieja.

Investigan asesinato de mujer en Ciudad Vieja.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Una mujer de 34 años falleció en la noche del miércoles en el hospital Maciel (Ciudad Vieja) luego de que en la madrugada fuera ingresada con una puñalada en el tórax. Por este crimen, efectivos de la Zona Operacional I de la Policía detuvieron a un ciudadano brasileño de 30 años.

Investigan si hombre se defendió de intento de rapiña

En base a la información preliminar recabada por detectives del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía, los investigadores presumen que el brasileño fue víctima de un intento de rapiña a las 4:00 am del miércoles, cuando se encontraba en la calle Treinta y Tres, esquina Buenos Aires, en la Ciudad Vieja de Montevideo.

La principal hipótesis del episodio es que un grupo de personas que vive en la calle habría intentado rapiñar al hombre de 30 años y, durante el forcejeo, el ciudadano brasileño -que reside en Uruguay- le quitó el arma blanca a uno de ellos y apuñaló a la mujer.

Ahora, la Justicia buscan comprobar, con cámaras de seguridad de la zona y testigos, la veracidad de esa versión; si el intento de rapiña ocurrió como dijo el hombre o si existieron otras circunstancias.

El hombre, sin antecedentes penales, quedó detenido mientras continúa la investigación.

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