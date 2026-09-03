Una mujer de 34 años falleció en la noche del miércoles en el hospital Maciel (Ciudad Vieja) luego de que en la madrugada fuera ingresada con una puñalada en el tórax. Por este crimen, efectivos de la Zona Operacional I de la Policía detuvieron a un ciudadano brasileño de 30 años.
Investigan si fue tras intento de rapiña
Mujer fue asesinada a puñaladas en Ciudad Vieja: un ciudadano brasileño fue detenido
La principal hipótesis de la Policía es que el ciudadano brasileño fue víctima de un intento de rapiña y, tras forcejear, apuñaló a la mujer en defensa propia.