Mujer fue asesinada a puñaladas en Ciudad Vieja: un ciudadano brasileño fue detenido

Investigan si hombre se defendió de intento de rapiña

En base a la información preliminar recabada por detectives del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía, los investigadores presumen que el brasileño fue víctima de un intento de rapiña a las 4:00 am del miércoles, cuando se encontraba en la calle Treinta y Tres, esquina Buenos Aires, en la Ciudad Vieja de Montevideo.