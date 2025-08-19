Orsi respaldó al presidente de ASSE: "El informe jurídico es contundente"

La controversia surgió luego de que el programa radial Así nos va revelara que Danza, además de su función pública, ejercía como médico internista en dos mutualistas de Montevideo, una práctica que el Partido Colorado ha señalado como incompatible con su rol en el directorio de ASSE. En respuesta, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado exigió la renuncia de Danza y, en caso de que no lo hiciera, solicitó a Orsi su destitución.

No obstante, un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) concluyó que el jerarca no ha incumplido la normativa vigente, lo que ha llevado al presidente Orsi a mantenerlo en su posición.

Danza había consultado previamente a un estudio jurídico que le aseguró la compatibilidad de sus cargos docentes y de consultor, mientras que el informe del MSP lo habilita a continuar en su cargo.