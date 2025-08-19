Orsi respaldó al presidente de ASSE: "El informe jurídico es contundente"

El presidente Yamandú Orsi ratificó este martes su respaldo al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, en medio de una polémica por su trabajo en mutualistas privadas. Orsi afirmó que un informe jurídico "contundente" avala la permanencia de Danza en su cargo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Orsi manifestó que respalda a Danza: "No veo por qué no". A su vez señaló que el informe jurídico es "contundente" y la opción es "seguir por ese mismo camino", manteniendo a Danza en la responsabilidad.
"No es un tema que tenga otro ribete", señaló. Orsi dijo que habló con Danza este lunes "para estar tranquilos todos". "Lo que la norma permita es lo que se va a hacer", señaló.
"Hablamos ayer para estar tranquilos todos de que los informes son contundentes. El informe jurídico lo dice (que es compatible). Si no te metés desde ese ángulo, te estás equivocando. La compatibilidad e incompatibilidad es un tema de forma que está resuelto", dijo Orsi.
La controversia surgió luego de que el programa radial Así nos va revelara que Danza, además de su función pública, ejercía como médico internista en dos mutualistas de Montevideo, una práctica que el Partido Colorado ha señalado como incompatible con su rol en el directorio de ASSE. En respuesta, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado exigió la renuncia de Danza y, en caso de que no lo hiciera, solicitó a Orsi su destitución.
No obstante, un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) concluyó que el jerarca no ha incumplido la normativa vigente, lo que ha llevado al presidente Orsi a mantenerlo en su posición.
Danza había consultado previamente a un estudio jurídico que le aseguró la compatibilidad de sus cargos docentes y de consultor, mientras que el informe del MSP lo habilita a continuar en su cargo.