Orsi: "Siento que hemos perdido cinco años de nuestras vidas"

De acuerdo con el frenteamplista, “falta mucho” en materia de gestión de gobierno. “Hay mucha gente que sigue rezagada. Por todos ellos, no podemos fallar”, agregó.

Cosse: “No quiero un Uruguay sin rumbo"

Por su parte la candidata a vicepresidenta Carolina Cosse, señala la necesidad de ganar el gobierno para mejorar la salud, el trabajo y la seguridad. Con el programa, la estrategia “voto a voto” es ahora, subrayó.

“A conversar con todas y todos los uruguayos, no estamos pidiendo un voto prestado, estamos tendiendo una mano para recorrer un camino que viene de lejos, el que va a llevar al Uruguay al futuro", dijo Cosse.

“No quiero un Uruguay del desamparo, quiero el Uruguay del cuidado. No quiero el Uruguay de la improvisación, quiero el de las garantías. No quiero el Uruguay del desánimo y la tristeza, quiero el Uruguay de la alegría. No quiero un Uruguay sin rumbo, quiero el Uruguay humanista del Frente Amplio”.