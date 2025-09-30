Orsi valoró reunión con representantes de los partidos políticos: "Fue una señal clarísima"

"Todos los partidos políticos que han estado en el gobierno o en oposición sabemos de qué estamos hablando, se sabe cuáles son los grupos criminales que están en la vuelta y que están instalados en Uruguay. Lo que sí es claro es que el crimen organizado avanza demasiado rápido y corremos riesgos", manifestó el mandatario.

La designación de una nueva fiscal de Corte

Orsi fue consultado en relación a si tras el atentado, se reafirma el puesto de Ferrero como fiscal de Corte. En ese sentido, el mandatario dijo que "no hay que entreverar los tantos".

"Hoy el tema central es este y que puso en el centro de la atención a la persona y a la institución Fiscalía General, tranquilos, no entrevermos los tantos, no contaminemos una cosa con la otra, porque lo peor que podemos hacer es que no pongamos el foco donde lo tenemos que poner", sostuvo el presidente.