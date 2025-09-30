Orsi valoró reunión con representantes de los partidos políticos: "Fue una señal clarísima"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, valoró de forma positiva la reunión que tuvo lugar en Torre Ejecutiva este lunes con los representantes de los partidos políticos, en el marco de las acciones del gobierno luego del atentando a la fiscal de Corte Mónica Ferrero durante la madrugada del pasado domingo.
El mandatario manifestó que se sintió respaldado luego de la reunión: Lo importante es que tengamos claro que cuando está en juego la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las instituciones necesitan solidez, ahí tenemos que estar todos, y eso fue una señal clarísima".
Con respecto al tratamiento de la ley antilavado, que se prevé que se apruebe en la Cámara de Senadores este miércoles, Orsi dijo que este tema "es una pata importante" en el avance al combate de las organizaciones delictivas.
"Todos los partidos políticos que han estado en el gobierno o en oposición sabemos de qué estamos hablando, se sabe cuáles son los grupos criminales que están en la vuelta y que están instalados en Uruguay. Lo que sí es claro es que el crimen organizado avanza demasiado rápido y corremos riesgos", manifestó el mandatario.
La designación de una nueva fiscal de Corte
Orsi fue consultado en relación a si tras el atentado, se reafirma el puesto de Ferrero como fiscal de Corte. En ese sentido, el mandatario dijo que "no hay que entreverar los tantos".
"Hoy el tema central es este y que puso en el centro de la atención a la persona y a la institución Fiscalía General, tranquilos, no entrevermos los tantos, no contaminemos una cosa con la otra, porque lo peor que podemos hacer es que no pongamos el foco donde lo tenemos que poner", sostuvo el presidente.