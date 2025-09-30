Hacete socio para acceder a este contenido

UEFA pospone posible suspensión de Israel debido a conversaciones de paz

La mayoría de los miembros del comité ejecutivo de la UEFA se pronuncian a favor de suspender a Israel de las competiciones internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el lunes un plan de 20 puntos para resolver la situación en Gaza. La propuesta prevé un alto al fuego inmediato condicionado a la liberación de rehenes en un plazo de 72 horas. El plan también estipula que el Hamás y otros grupos deben aceptar no participar en el gobierno de Gaza, ni directa ni indirectamente. El control del sector debe pasar a autoridades tecnócratas bajo la supervisión de un organismo internacional presidido por el propio Trump.

"Los intentos de que la UEFA vote sobre la suspensión de Israel del fútbol europeo están en suspenso mientras Donald Trump intenta poner fin a la guerra en Gaza", publicó el medio.

Según la información de Sky Sports, actualmente existe entre los líderes del fútbol europeo la opinión de que imponer sanciones contra Israel durante las negociaciones de paz sería un "paso incorrecto".

Se señala que algunos miembros del comité ejecutivo de la UEFA esperaban una votación sobre Israel, pero no se habría convocado una reunión de emergencia.

El periódico The Times informó el 25 de septiembre que la mayoría de los miembros del comité ejecutivo de la UEFA se pronuncian a favor de suspender a Israel. Se presumía que esta decisión podría tomarse durante la semana actual.

Por su parte, The Guardian precisó que la suspensión no afectaría a las competiciones organizadas conjuntamente, como la clasificación para la Copa del Mundo, que se organiza junto con la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Anteriormente, expertos de la ONU instaron a la FIFA y a la UEFA a suspender la participación de la selección de Israel en competiciones internacionales como una medida necesaria para hacer frente al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado.

Previamente, la comisión internacional de investigación de la ONU sobre los sucesos en el territorio palestino ocupado publicó un informe que afirma que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen un genocidio.

