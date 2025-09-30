UEFA pospone posible suspensión de Israel debido a conversaciones de paz

Según la información de Sky Sports, actualmente existe entre los líderes del fútbol europeo la opinión de que imponer sanciones contra Israel durante las negociaciones de paz sería un "paso incorrecto".

Se señala que algunos miembros del comité ejecutivo de la UEFA esperaban una votación sobre Israel, pero no se habría convocado una reunión de emergencia.

El periódico The Times informó el 25 de septiembre que la mayoría de los miembros del comité ejecutivo de la UEFA se pronuncian a favor de suspender a Israel. Se presumía que esta decisión podría tomarse durante la semana actual.

Por su parte, The Guardian precisó que la suspensión no afectaría a las competiciones organizadas conjuntamente, como la clasificación para la Copa del Mundo, que se organiza junto con la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Anteriormente, expertos de la ONU instaron a la FIFA y a la UEFA a suspender la participación de la selección de Israel en competiciones internacionales como una medida necesaria para hacer frente al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado.

Previamente, la comisión internacional de investigación de la ONU sobre los sucesos en el territorio palestino ocupado publicó un informe que afirma que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen un genocidio.