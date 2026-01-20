Uruguay enviará bomberos a Chile para ayudar a combatir los incendios forestales

Estos funcionarios, partirán el jueves 22 en un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya, realizarán labores de ayuda y cooperación por espacio de 7 días y retornarán al país el día 31 de enero.

Orsi explicó que la solicitud concreta es por apoyo humano para los trabajos de combate al fuego en áreas donde no se puede ingresar con maquinaria, sino que debe desempeñarse personal especializado en la temática ígnea.

Ayuda solidaria por vías diplomáticas

El presidente indicó que el gobierno de Chile había enviado recientemente una misiva al Ministerio de Relaciones Exteriores agradeciendo la pronta ayuda dispuesta para cooperar con su territorio y su pueblo.

Este martes 20, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado por el cual expresó solidaridad con el gobierno y el pueblo chileno, así como las condolencias a los familiares y allegados a las víctimas de los incendios.

“La Embajada del Uruguay en Chile, el Consulado General del Uruguay en Santiago de Chile y el Consulado de Distrito del Uruguay en la ciudad de Concepción se encuentran monitoreando permanentemente la situación”, señaló el documento.