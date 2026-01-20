Uruguay enviará bomberos a Chile para ayudar a combatir los incendios forestales

El gobierno de Uruguay enviará un grupo de bomberos a Chile para colaborar en el combate a los incendios forestales que se están desarrollando en ese país. En una rueda de prensa realizada este martes en Torre Ejecutiva, el presidente de la República, Yamandú Orsi, explicó que recibió la solicitud formal del gobierno chileno para colaborar en la zona declarada en estado de catástrofe.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Las regiones afectadas son Ñuble y Biobío, donde se constató, hasta el momento, una veintena de personas fallecidas.
Contingente con 40 bomberos uruguayos parte el jueves hacia Chile
Según explicó el mandatario, en las próximas 48 horas, desde Uruguay viajará un contingente de cerca de 40 efectivos de bomberos, seleccionados bajo criterios sanitarios y físicos, recalcó.
Estos funcionarios, partirán el jueves 22 en un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya, realizarán labores de ayuda y cooperación por espacio de 7 días y retornarán al país el día 31 de enero.
Orsi explicó que la solicitud concreta es por apoyo humano para los trabajos de combate al fuego en áreas donde no se puede ingresar con maquinaria, sino que debe desempeñarse personal especializado en la temática ígnea.
Ayuda solidaria por vías diplomáticas
El presidente indicó que el gobierno de Chile había enviado recientemente una misiva al Ministerio de Relaciones Exteriores agradeciendo la pronta ayuda dispuesta para cooperar con su territorio y su pueblo.
Este martes 20, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado por el cual expresó solidaridad con el gobierno y el pueblo chileno, así como las condolencias a los familiares y allegados a las víctimas de los incendios.
“La Embajada del Uruguay en Chile, el Consulado General del Uruguay en Santiago de Chile y el Consulado de Distrito del Uruguay en la ciudad de Concepción se encuentran monitoreando permanentemente la situación”, señaló el documento.