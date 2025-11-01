Pacha Sánchez: "El senador Javier García es un mentiroso"

"Yo lo quiero decir con todas las letras: el senador nacionalista Javier García es un mentiroso", afirmó el secretario de la Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez sobre las repercusiones de la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama.
"He escuchado al senador Javier García decir que a él le consta que hay frenteamplistas enojados porque se dijo que el presidente de la República es manejado", señaló Pacha Sánchez y agregó: "Lo que tiene que hacer Javier García, para que yo no lo catalogue de mentiroso, es decir quién le dijo eso".
Entrevistado por la Diaria, Pacha Sánchez consideró que "lo que está intentando hacer la oposición es decir “hay fisuras en el gobierno” para tratar de legitimar su teoría. Y toda la teoría y la acción de la oposición es no hablar de por qué dieron una garantía a una empresa trucha".
La pregunta a Lacalle Pou y Javier García
"Para no hablar de esto han centrado la discusión en otro lado y les sirve cualquier cosa para eso, cuando lo que hay que discutir es por qué se permitió dar una garantía a un contrato millonario sin controlarla. Esta es la gran pregunta: ¿por qué?", agregó.
"Creo que Lacalle Pou debería responder, y Javier García", recalcó Pacha, porque "es muy raro que a ti te traigan una garantía y tú no la controles. Miremos el contexto: hay una empresa que ganó por muchos millones de dólares un contrato muy importante, que vino primero con una garantía que no servía, fue a buscar otra, no se la dieron. Siete intentos hizo", sentenció.