Pacha Sánchez: "El senador Javier García es un mentiroso"

La pregunta a Lacalle Pou y Javier García

"Para no hablar de esto han centrado la discusión en otro lado y les sirve cualquier cosa para eso, cuando lo que hay que discutir es por qué se permitió dar una garantía a un contrato millonario sin controlarla. Esta es la gran pregunta: ¿por qué?", agregó.

"Creo que Lacalle Pou debería responder, y Javier García", recalcó Pacha, porque "es muy raro que a ti te traigan una garantía y tú no la controles. Miremos el contexto: hay una empresa que ganó por muchos millones de dólares un contrato muy importante, que vino primero con una garantía que no servía, fue a buscar otra, no se la dieron. Siete intentos hizo", sentenció.