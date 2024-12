Para Orsi, negativa de participar en proyecto de hidrógeno verde es "un error"

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) entendió que la participación de Ancap en el proyecto junto a HIF Global podía implicar determinados riesgos económicos para el Estado uruguayo.

Orsi, dijo que en primera instancia no le parece lo mejor cerrar la puerta al proyecto. "No sé cuáles son las razones, de verdad no lo entiendo. Pero me parece que si cerrás la puerta, la cerrás. El hidrógeno verde no es para mañana, es algo que se viene. A primera vista parece un error", expresó el exintendente de Canelones.

"Estaba escrito eso, era una disposición, que habría la posibilidad. Fue el gobierno el que le dio la instrucción a Ancap o el exhorto", añadió Orsi.

Futura ministra de Industria cuestionó decisión

La futura ministra de Industria, Fernanda Cardona, tampoco ve con buenos ojos la decisión del Ejecutivo.

Cardona sostiene que el gobierno debería haber explorado más a fondo las oportunidades que ofrece el hidrógeno verde en lugar de descartarlas.

"Si ese negocio es millonario (…), ¿por qué estamos negando la posibilidad de que si eso ocurre Uruguay pierda su 30% de ese negocio millonario?", se preguntó.

"Lo veo como un desatino, por lo pronto”, agregó en declaraciones a Subrayado. Me parece que es incongruente con lo que se estableció en las bases y hay una falta de motivación de la decisión actual. La postura de la ministra Facio tiene que ver con un tema de postura ideológica", sostuvo.