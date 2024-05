Para Pereira, Álvaro Delgado subestima la inteligencia de los uruguayos

El problema de los uruguayos

El líder del FA enfatizó que, si bien este incidente no es el problema más urgente que enfrenta Uruguay, es necesario destacar las prioridades.

"Igualmente nosotros somos conscientes que este no es el tema más importante de los uruguayos. El tema más importante de los uruguayos que en el spot de campaña Delgado capaz que se olvidaron, es que el 64 % de los uruguayos no llega a fin de mes. Capaz que se olvidaron que en las últimas horas asesinaron a cinco personas. Capaz que se olvidaron que volvimos a ver en Uruguay comprar de cuarto kilo o de medio kilo en los almacenes de barrio. Capaz que se olvidaron que los trabajadores perdieron $2.000 millones durante tres años y que hoy ganan lo mismo que ganaban en 2019, es decir, media década perdida. Capaz que se olvidaron que el Uruguay no tuvo desarrollo. Capaz que se olvidaron de una cantidad de cosas", expresó.