"Me encanta", dijo Orsi sobre abrir las acciones de las empresas públicas

El mandatario indicó que “no nos podemos quedar con lo de siempre”, y aseguró que el país cuenta con “buenas y potentes” empresas públicas, que además “sostienen gran parte de la actividad en Uruguay y tienen la necesidad de ampliar su patrimonio”. “¿Quién te dice que no sea el lugar o la oportunidad para muchos uruguayos que no tienen otra alternativa de invertir?”, preguntó.

Delgado se mostró abierto a conversar

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se refirió este jueves a la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respecto a que las empresas públicas del país emitan acciones. En tal sentido, aseguró que “no es algo nuevo” y se mostró abierto al planteo.

Sánchez está afín a retomar una iniciativa planteada por el expresidente José Mujica acerca de que los uruguayos puedan comprar acciones de las empresas públicas. “Yo creo que tenemos que abrir paquetes de acciones para poder poner el ahorro nacional en las empresas públicas uruguayas, para que los uruguayos puedan hacer otras inversiones, como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos en UTE”, comentó en diálogo con La Diaria Radio.

Al respecto, el excandidato a presidente por el Partido Nacional sostuvo que es algo que se ha venido planteando “desde hace años” y, de hecho, estaba incluido en su programa de gobierno.

A su entender, la iniciativa “contribuye al desarrollo de mercados financieros más profundos y modernos, una condición necesaria para que el país recorra una senda de crecimiento económico fuerte y sostenido”.