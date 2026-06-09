Paro de camioneros genera cruce entre legisladores: "Dando manija y fogoneando"

“Nos vinimos a esta megamovilización de los transportistas, la rebelión del laburante, donde hay 40 puntos en todo el país”, afirmó.

El senador sostuvo que la herramienta supondrá nuevas exigencias para quienes transportan mercaderías y animales. “Hay una guía que a alguna mente privilegiada se le ocurrió, en donde cada carga, desde una chata de tomates hasta un camión de novillos, tiene que tener una especie de posgrado en telefonía”, expresó.

En el mensaje que acompañó la publicación, Da Silva escribió: “Nos vinimos hasta San Jacinto para apoyar la rebelión del laburante. El gobierno intenta poner una guía que solo trae complicaciones y multas. Siempre en el camino, nunca en la posada”.

Asimismo, aseguró que la protesta responde a las dificultades que enfrentan trabajadores y productores. “Nosotros estamos apoyando al laburante, acá no hay ningún sindicalista. Lo que hay es pérdida de laburo y tratar de hacer las cosas para tener un país mejor”, señaló.

La respuesta no se hizo esperar

Las declaraciones generaron la respuesta del senador frenteamplista Daniel Caggiani, quien acusó al nacionalista de difundir información falsa y de alentar medidas que, según sostuvo, contradicen disposiciones impulsadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Un senador de Luis Lacalle Pou mintiendo, dando manija y fogoneando piquetes que su propio gobierno promovió en la ley de urgente consideración (LUC) su prohibición, intentando bloquear rutas nacionales y las exportaciones que salen por el puerto de Montevideo”, escribió en X.

El legislador oficialista defendió además la implementación de la guía electrónica al señalar que apunta a modernizar procedimientos y mejorar la gestión estatal. “Hacer más eficiente el Estado, mejorando indicadores y facilitando sus procedimientos. ¿Este tipo de oposición es el que promueve el expresidente?”, agregó.

Da Silva respondió poco después y rechazó los cuestionamientos de Caggiani. “Daniel, cero ruta cortada, plena vigencia de la ley que quisiste derogar mintiéndole a la gente”, escribió.

El senador nacionalista también cuestionó la postura del oficialismo respecto a los reclamos de los transportistas y productores. “Cuidado con hacer la gran Frente Amplio y macanear con declaraciones pavas. Esto no se arregla con un teleprónter y una donación a la ANEP”, sostuvo, aludiendo a la donación de la camioneta por la cual el presidente Yamandú Orsi recibió un descuento de US$ 25.000.

Finalmente, reivindicó la legitimidad de la protesta y adelantó que continuará acompañando las movilizaciones. “Cuidado con la gente, el laburante autónomo que tiene el discernimiento que no tienen en tus comités. Nos vemos en el camino, con mi tractor también”, concluyó.

La discusión se produjo en el marco de las protestas impulsadas por camioneros autoconvocados, quienes rechazan la futura guía electrónica de carga impulsada por el gobierno y cuestionan el reciente aumento de los combustibles.