Rige Ley de Frontera: beneficios fiscales, facilidades de importación y apoyo al empleo

Más medidas

A estas herramientas tributarias se suma un Régimen Simplificado de Importación para comercios minoristas de ramos generales que operen dentro de un radio de hasta 60 kilómetros de la frontera. Este régimen concede exoneración total de tributos a la importación para un conjunto de productos de la canasta básica, entre ellos:

porotos

lentejas

cocoa en polvo

fideos y pastas secas

galletitas dulces y saladas

yerba mate

pasta de dientes

desodorantes y antitranspirantes

champú

jabón de tocador

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicará la lista oficial de artículos incluidos. Para acceder al beneficio, las empresas deberán respetar límites cuantitativos de importación según su volumen anual de ingresos.

Los topes son los siguientes:

Hasta 305.000 UI de ingresos anuales: 10.000 UI mensuales y 100.000 UI anuales de importación.

Hasta 1,5 millones de UI: 36.000 UI mensuales y 360.000 UI anuales.

Hasta 3,5 millones de UI: 60.000 UI mensuales y 600.000 UI anuales.

Mejores precios

El objetivo es permitir el abastecimiento a precios competitivos sin generar distorsiones en el mercado ni desplazamiento de operadores de mayor escala.

Estas medidas se complementan con políticas ya vigentes, como el descuento del Imesi a las naftas en localidades situadas a menos de 20 kilómetros de los pasos de frontera, una herramienta que busca reducir la diferencia de precios con Brasil y sostener la actividad comercial local.

Además, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para ampliar el radio de aplicación de los descuentos, iniciativa anunciada por el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba. La futura normativa extendería beneficios a localidades ubicadas entre 20 y 60 kilómetros, otorgando un descuento del 50% del Imesi actualmente vigente, lo que ampliará el alcance territorial de las políticas de frontera.

Con este paquete de medidas, el Gobierno apunta a fortalecer la actividad económica, incentivar la formalización laboral y mejorar la competitividad de las zonas limítrofes, un territorio históricamente expuesto a las variaciones del tipo de cambio y a la competencia comercial de los países vecinos.