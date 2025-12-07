Hacete socio para acceder a este contenido

Política

en zonas limítrofes

Rige Ley de Frontera: beneficios fiscales, facilidades de importación y apoyo al empleo

Una de las medidas centrales es la eliminación del IVA mínimo y la reducción del 50% de la tasa básica del impuesto, equivalente a un descuento efectivo del 11%.

Buscan mejorar precios en comercios de la frontera.

 FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

Desde el pasado lunes 1 de diciembre rigen las medidas previstas en la Ley de Frontera, un paquete de instrumentos fiscales y comerciales diseñado para mejorar la competitividad, el empleo y la calidad de vida en las zonas limítrofes con Brasil. Las disposiciones incluyen rebajas impositivas, incentivos al trabajo formal y un régimen especial de importación para productos de la canasta básica.

Una de las medidas centrales es la eliminación del IVA mínimo y la reducción del 50% de la tasa básica del impuesto, equivalente a un descuento efectivo del 11%. Este beneficio alcanza a las compras realizadas en comercios minoristas de ramos generales ubicados a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera, siempre que las transacciones se realicen con tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico.

Otro eje de la normativa es la reducción del 75% de los aportes patronales durante los próximos 12 meses para nuevos trabajadores contratados por empresas instaladas a menos de 60 kilómetros de la frontera. Esta rebaja aplica a sectores como industria manufacturera, comercio minorista, alojamiento y gastronomía, actividades administrativas y de apoyo, artes, entretenimiento y servicios personales.

Más medidas

A estas herramientas tributarias se suma un Régimen Simplificado de Importación para comercios minoristas de ramos generales que operen dentro de un radio de hasta 60 kilómetros de la frontera. Este régimen concede exoneración total de tributos a la importación para un conjunto de productos de la canasta básica, entre ellos:

  • porotos
  • lentejas
  • cocoa en polvo
  • fideos y pastas secas
  • galletitas dulces y saladas
  • yerba mate
  • pasta de dientes
  • desodorantes y antitranspirantes
  • champú
  • jabón de tocador

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicará la lista oficial de artículos incluidos. Para acceder al beneficio, las empresas deberán respetar límites cuantitativos de importación según su volumen anual de ingresos.

Los topes son los siguientes:

  • Hasta 305.000 UI de ingresos anuales: 10.000 UI mensuales y 100.000 UI anuales de importación.
  • Hasta 1,5 millones de UI: 36.000 UI mensuales y 360.000 UI anuales.
  • Hasta 3,5 millones de UI: 60.000 UI mensuales y 600.000 UI anuales.

Mejores precios

El objetivo es permitir el abastecimiento a precios competitivos sin generar distorsiones en el mercado ni desplazamiento de operadores de mayor escala.

Estas medidas se complementan con políticas ya vigentes, como el descuento del Imesi a las naftas en localidades situadas a menos de 20 kilómetros de los pasos de frontera, una herramienta que busca reducir la diferencia de precios con Brasil y sostener la actividad comercial local.

Además, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para ampliar el radio de aplicación de los descuentos, iniciativa anunciada por el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba. La futura normativa extendería beneficios a localidades ubicadas entre 20 y 60 kilómetros, otorgando un descuento del 50% del Imesi actualmente vigente, lo que ampliará el alcance territorial de las políticas de frontera.

Con este paquete de medidas, el Gobierno apunta a fortalecer la actividad económica, incentivar la formalización laboral y mejorar la competitividad de las zonas limítrofes, un territorio históricamente expuesto a las variaciones del tipo de cambio y a la competencia comercial de los países vecinos.

Dejá tu comentario

