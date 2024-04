Pasquet: "El Partido Nacional no cumplió con el compromiso por el país"

"Esto lo presentó Peña a principio del año pasado, y la idea era llegar a votar en diciembre, no se votó en diciembre porque algunos dijeron votemos el año siguiente en marzo o en abril porque estaban esperando un dictamen del Congreso de Intendentes, pero Adrián lo planteó como iniciativa legislativa porque no lo olvidemos, es muy importante no olvidarlo, porque esto está en el compromiso por el país, lo que firmamos en octubre de 2019, antes de ir a la segunda vuelta. Formamos una coalición de gobierno y éste es el compromiso que nos obligamos a cumplir. Esto está en el compromiso por el país. No lo estamos inventando nosotros ahora, ni lo inventó Adrián Peña el año pasado. Y sin embrago, a la hora de votar, no se cumplió el compromiso por el país, no hubo votos del Partido Nacional para votar esto. Los que tantas veces le reprocharon a Cabildo Abierto que no cumplía el compromiso por el país, bueno, terminaron no cumpliéndolo", expresó. "Entonces frente al fracaso legislativo, ¿que hacemos? ¿nos resignamos y tiramos la toalla? no, vamos a buscar el camino que nos queda, que es éste", sentenció.