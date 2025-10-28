Pereira dijo que las declaraciones de Lacalle contra Orsi fueron "irrespetuosas"

Falta de controles

El presidente del FA apuntó a falta de controles del gobierno anterior e instó a "tomar las cosas con tranquilidad". "Nosotros no vamos a permitir desde el Frente Amplio ni que se ofenda al presidente de la República ni que se lo trate de manera poco adecuada", enfatizó. Al ser consultado sobre las expresiones del expresidente Luis Lacalle Pou, Pereira las calificó como "irrespetuosas" y aseguró que "en este país nadie tironea al presidente hacia ningún lugar. El presidente es el primer mandatario, es el que resuelve y resolvió a todas luces bien".

"No sé por qué intervino Lacalle en esta discusión, pero por algo lo hace. Lo que sí sé es que es irrespetuoso decir que es politiquita, esto no lo dijo Lacalle, es irrespetuoso decir que lo arrastran, porque al presidente de la República no lo arrastra nadie ni del Frente Amplio ni mucho menos del Partido Nacional, porque hay que ser sensatos, estábamos ante una estafa", indicó.

Pereira sostuvo que la actual administración de Orsi continuó con los pagos "porque cumple los contratos" y que al controlar la garantía detectó las presuntas irregularidades y resolvió realizar la denuncia.