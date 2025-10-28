Paro parcial general del Pit-Cnt: ¿Cómo funcionarán algunos servicios este miércoles?

Educación:

En los liceos de Montevideo, la Asociación de Docentes (ADES) inició un paro de 48 horas desde este martes, acompañado por la ocupación de algunos centros educativos. A nivel nacional, los profesores de Secundaria detendrán actividades durante 24 horas el miércoles.

Los maestros y funcionarios de escuelas públicas de todo el país también se suman con un paro total de 24 horas. En tanto, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) resolvió una paralización de 48 horas entre martes y miércoles.

Salud:

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) adoptará un paro de 6:00 a 18:00 horas. El sindicato exige mejores condiciones laborales y presupuestales en el sector, además de respaldar los reclamos generales del Pit-Cnt.

Bancos:

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) resolvió que la banca privada no se sume al paro, mientras que la banca pública detendrá actividades entre las 10 y las 14 horas. En Montevideo, los trabajadores se concentrarán frente a la Universidad de la República, y en el interior cada plenario departamental definirá sus propias acciones.

Transporte:

El transporte colectivo funcionará con normalidad, aunque los trabajadores adhieren a la convocatoria. El sindicato del taxi realizará un paro entre las 9 y las 13 horas y se concentrará a las 9:30 en la intersección de Fernández Crespo y 18 de Julio.

Motivos y reclamos:

El Pit-Cnt enmarca la jornada dentro de una serie de movilizaciones que buscan incidir en la discusión presupuestal y visibilizar lo que considera una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. También impulsa la reducción de la jornada laboral y la defensa del sistema de negociación colectiva como herramienta esencial para la distribución de la riqueza.

La movilización hacia el Palacio Legislativo culminará con la lectura de una proclama donde se sintetizarán las demandas y se anunciarán futuras acciones del movimiento sindical.