Fiscal Alejandro Machado llevará caso Cardama tras abstención de Fleitas

La resolución se tomó en función de normativa de 2023 "que establece, entre otros aspectos, el régimen de subrogación de las fiscalías de delitos económicos", indicó Benech.

Denuncia contra Cardama

El pasado viernes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, concurrieron a la Fiscalía General a presentar la denuncia civil y penal por la garantía.

Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento, pero el plazo venció y no lo hizo. La empresa garante era Eurocommerce Limitada, con sede en el Reino Unido y en cuyo domicilio funcionaba una inmobiliaria. Además, Eurocommerce está en proceso de liquidación, su único director es un ciudadano ruso y que funcionó con un solo funcionario por tres años, además de no registrar actividad.

De acuerdo a lo informado por el presidente Yamandú Orsi, junto a Sánchez y Díaz, hay "fuertes indicios" de "estafa o fraude" al Estado uruguayo con la garantía que ofreció Cardama. "No tenemos una garantía porque lamentablemente tenemos una empresa que al parecer es de papel", dijo Sánchez el viernes al retirarse de Fiscalía.

Uno de los casos en los que trabajó Machado fue el de la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, que fue archivada en setiembre de 2024.