Pereira sobre la edad de retiro: "No hay tensión con Oddone y se cumplirá el programa del FA"

Diálogo social

Y continuó: "El programa del Frente Amplio lo que invita es un diálogo social para conversar cuáles son las reglas del juego para esto. Oddone lo planteo de otra manera, pero yo no le veo enormes diferencias. Quizás el tiene una forma de expresarse que no sea la misma del Frente Amplio, pero vamos a cumplir con el programa. Lo ha dicho Yamandú en todos los idiomas y ha dicho que el garante del cumplimiento del programa es él. Yo la verdad creo mucho en Yamandú, creo como político en Yamandú y creo como ser humano en Yamandú y los respeto mucho como político y hombre que no ha perdido la calma en los peores momentos. Nunca le salió una consigna negativa aún en los peores momentos, aún cuando le recomendaban decir cosas un poco más duras, tuvo una posición de agredir a nadie y de mantener una campaña sin descalificar a nadie", sentenció Pereira.