Piden a Cosse que la Asamblea General destituya a Consejo Directivo de la INDDHH

Un creciente desmantelamiento del área de denuncias (actualmente llamada “Defensoría del Pueblo lo que de por sí es un reduccionismo relevante si en eso empieza y termina la Defensoría) con redistribución de funcionarios y el arbitrario cese de un pase en comisión, y del área de descentralización que es la herramienta natural para trascender el centralismo montevideano. Una despreocupación absoluta por escuchar a las organizaciones e incorporar sus aportes para un accionar que debería proponerse la defensa, protección y promoción de todos los derechos de todas las personas en todo el país. Hasta censura hubo, de un podcast referido al terrorismo de Estado en la Educación, encargado por el Consejo Directivo a una funcionaria especializada en la materia.

¿Acoso laboral? SÍ. Acoso laboral a una funcionaria. Comprobado. Y la acosadora es nada menos que la presidente de la INDDHH. ¿Puede haber algo más contradictorio y preocupante que la violación de derechos humanos por parte de quien debe cuidarnos de esas violaciones a todas y todos? ¿Podemos estar tranquilos poniendo el resguardo de nuestros derechos en esas manos?

Sabido es que, en ocasión de la elección del actual Consejo Directivo por parte de esta Asamblea, con la integración que tenía en el año 2022, no se controlaron los requisitos exigidos por el artículo 45 de la norma de creación de la Institución, ley 18446 en cuanto a “Ser personas de alta autoridad moral” y “Contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos”. No se controló porque no importó otra cosa que acordar y votar un reparto político.

A la vista las consecuencias. Que las pagan las personas vulnerables y vulneradas que buscan en la Institución una garantía, las organizaciones sociales de base que con mucho esfuerzo desplieguen acciones en cada rincón del país y los funcionarios y funcionarias que trabajan en un ambiente hostil. Carmen Rodríguez. Así se llama la acosadora. Ella sigue en sus funciones. Y después de comprobado su desprecio por los derechos humanos fue “premiada” al ser designada para la comisión bipartita de bienestar laboral. Una burla, una provocación. El Consejo Directivo tampoco adoptó medidas de protección de la funcionaria denunciante y a la postre comprobada víctima de acoso. Ni para ella ni para el resto de las trabajadoras y trabajadores".

Petitorio y Firmas

Las organizaciones solicitan a la Asamblea General del Parlamento:

1.- Proceder a la inmediata destitución en su cargo de la directora Carmen Rodríguez por las causales señaladas en el artículo 52, literal F de la ley 18446, a saber: i) Por asumir una conducta que lo hiciere indigno de su investidura. ii) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. iii) Por haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo.

2.- Proceder a la destitución del resto del Consejo Directivo por su inacción cómplice y como señala el comunicado de la Asociación de Funcionarios de la INDDHH, por “encubrimiento y falta de transparencia” promoviendo una nueva elección que cumpla estrictamente con el mandato legal en cuanto a los requisitos para designar a sus integrantes.

Firman el Comunicado:

- COMISIÓN MEMORIAS DE LA COSTA - HERMANDAD PRO DERECHOS- ANAXIGUAT EPAJ - COMISIÓN MEMORIA, JUSTICIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD - SORIAN0 - MEMORIA CARMELO - INTERSOCIAL PAYSANDÚ - AGRUPACIÓN DE CULTIVADORES DE CANNABIS DEL URUGUAY - COORDINADORA POR EL RETIRO DE LAS TROPAS DE HAITI - CENTRO VIDA INDEPENDIENTE BECKY SABAH - ASOCIACIÓN DE MUJERES URUGUAYAS CON DISCAPACIDAD - AMUD - FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA DISCAPACIDAD - JACARANDÁ LA CULTURA DE LA MEMORIA - COLECTIVO DDHHJL (JUAN LACAZE) - CONSEJO DE LA NACIÓN CHARRÚA (CONACHA) - VOCES DE CANELONES - SERPAJ - RED DE AMIGOS DE LUIS PÉREZ AGUIRRE - MESA PERMANENTE CONTRA LA IMPUNIDAD - COLECTIVO NEURO UNIVERSO UY - COLECTIVO MEMORIA EN LIBERTAD - ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO SOLIDARIO A REDOBLAR - MEMORIAS DE MALVIN NORTE - MUJERES DE NEGRO - COLECTIVO OVEJAS NEGRAS - CLAN GUBAITASÉ CHARRÚA - CHARRÚA OIPIK UDIMAR - COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR (COMCOSUR)