¿Podrán usar lema del Partido Nacional Pablo y Rodolfo Caram y Valentina dos Santos ?

El ex Intendente Pablo Caram, su primo Rodolfo Caram Director del Gobierno Departamental y la ex diputada Valentina dos Santos habían presentado denuncia al Partido Nacional a partir de haber sido procesados y presentaron la renuncia al Partido Nacional, pero el Directorio definió además que no puedan usar el lema de esa fuerza política en las próximas elecciones departamentales.