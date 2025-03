¿Por qué Bianchi no quiere "perdonar" a Orsi?

La explicación del secretario de Presidencia

Por su parte, Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, defendió el discurso de Orsi, explicando que el enfoque estuvo puesto en celebrar los 40 años de democracia ininterrumpida en Uruguay. En su intervención en el mismo programa, Sánchez destacó que el presidente hizo referencia a exmandatarios como Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez y José Mujica, pero no mencionó a figuras internas del Frente Amplio como Seregni o Astori.

Según Sánchez, el discurso no se centró en la historia partidaria del Frente Amplio, sino en los valores democráticos compartidos por todos los partidos políticos.

Bianchi rechaza la explicación de Sánchez

Sin embargo, Bianchi no compartió la postura de Sánchez. "Alejandro creo que se equivocó", dijo la senadora al ser consultada sobre las declaraciones del secretario de Presidencia.

Para Bianchi, la omisión de Seregni y Astori fue un acto revelador. "Fue un acto de sincericidio. Ahora no me van a poder discutir más. Nadie se puede decir frenteamplista si no se reconoce a Seregni", concluyó.