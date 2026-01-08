Preocupados por la sequía en el departamento, Orsi y Fratti se reunieron con el intendente de Maldonado

En tal contexto, el secretario de Estado aseguró que además de Maldonado le preocupan los departamentos de Lavalleja y Rocha que son a su criterio las zonas más complicadas, según el mapa que mostró ante el presidente Orsi y el intendente fernandino.

En la reunión, el jerarca transmitió que están evaluando acciones a tomar. No obstante, señaló que según Meteorología el 50% se solucionaría en poco tiempo.

G-Jbo1cWkAEVQ4m

Las medidas adoptadas por el MGAP y la coordinación con la intendencia

Orsi pidió no duplicar esfuerzos y trabajar en conjunto con el gobierno nacional y departamental en las zonas más afectadas. En ese sentido, el titular del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) aseguró que trabajará de forma conjunta con la IDM en este tema y comenzarán por la elaboración de un listado de productores afectados.

El pasado miércoles 7, el MGAP había anunciado la creación de una mesa de trabajo permanente junto a sus institutos y el Inumet para monitorear de forma diaria la situación climática, enfocada en el déficit hídrico que afecta principalmente a zonas al sur del río Negro.

En tal sentido, el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula, señaló que, a partir de información científica, se evaluarán decisiones y acciones para respaldar a los productores más comprometidos en este complejo escenario.

Distribución de agua en Maldonado

Por su parte, Abella expresó que la IDM está trabajando con los cinco camiones cisterna que hay llevando agua para animales y profundizando la tarea en las aguadas.

Asimismo, descartó que de momento haya solicitudes de agua potable por parte de la población y agregó que Sierra de los Caracoles, Sierra de la Ballena y parte de Sierra de Carapé son las zonas con más dificultad.