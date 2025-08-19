Presidenta de la Comisión de Género de la Junta de Artigas fue apartada de su cargo

Las reacciones o se hicieron esperar. Los ediles del Frente Amplio denunciaron la situación y la Comisión de Género de la fuerza política reclamo la renuncia.

A juicio de la comisión, "estas frases revictimizan y justifican la violencia machista, al mismo tiempo que denigran a la comunidad afrouruguaya, en una postura que no puede ser tolerada bajo ningún concepto".

Piden la renuncia

Para las mujeres del FA, estas afirmaciones revelan que "muchas mujeres enfrentan una situación laboral vulnerable, sin acceso a estabilidad ni derechos laborales", por lo que "revictimizan y normalizan la violencia".

"Sugerir que algunas mujeres 'merecen' castigos físicos es una violencia institucional intolerable", sostienen.

Denigran, además, a "una comunidad histórica: decir que un monumento “debe pintarse de negro para ser afro” es un acto de negación identitaria y racismo explícito".

Al mismo tiempo, "desconocen la realidad real de mujeres trabajadoras: en un contexto tan frágil como el de Artigas, tales dichos echan luz sobre la falta de comprensión de la desigualdad estructural".

Por estas razones exigen la "renuncia inmediata de Graciela Echegoyen a la presidencia de la Comisión de Género de la Junta Departamental" y la "emisión de un pedido público de disculpas a las mujeres, a la comunidad afrouruguaya y a toda la ciudadanía".