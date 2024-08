Primer cortocircuito entre Bordaberry y Ojeda

La posición de Ojeda

A pesar de que Ojeda aclaró inmediatamente que no puede “decidir por terceros”, que “falta mucho para mayo”, que no quiere “desmerecer a otros que capaz que tienen ganas”, que hoy por su rol tiene que ser “cuidadoso”, también planteó: “Es un nombre interesante y obviamente me encantaría que estuviera en la nómina de posibles, por supuesto”.

De todas maneras, aseguró que hoy su “norte” es el 27 de octubre, y remarcó: “Después viene el 30 de noviembre, después viene el armado del gobierno, ojalá en coalición, y después viene mayo, con lo cual, es como si te dijera: ‘che, dentro de 30 años, ¿qué te ves haciendo?’”.

Bordaberry y a chance de la IM

Bordaberry no integró las listas del Partido Colorado en la elección interna, por lo que podría postularse a intendente por la Coalición Republicana en Montevideo, pero en Vamos Uruguay ni siquiera se evalúa hoy esa posibilidad, y las declaraciones de Ojeda fueron el detonante para dejarlo claro y marcar distancia del candidato.

Dirigentes de Vamos Uruguay recordaron que Bordaberry no es el primer nombre que Ojeda maneja públicamente como posible candidato a la Intendencia de Montevideo. Tras la incorporación a su sector de la diputada Elsa Capillera, electa por Cabildo Abierto, el entonces precandidato barajó su postulación. “Con franqueza y sin temor a equivocarme, creo que es un perfil muy interesante para disputarle Montevideo al Frente Amplio”, dijo Ojeda.

A 18 días del anuncio del retorno de Bordaberry a la política, este no ha sido el único cruce entre ambas alas del partido.

Viera dijo a El País que se reunirá con la fórmula presidencial en calidad de coordinador del sector, pero agregó que no tienen previsto aún un acto del sector con Ojeda y Silva, aunque no lo descarta. “Esta no va a ser una campaña de muchos actos”, advirtió.