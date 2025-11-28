¿Quién es Jin Tan Meng el diputado uruguayo nacido en China?

Su debut legislativo llegó esta semana con un proyecto de ley: las colillas y la basura en la vía pública. La iniciativa prohíbe tirar residuos en calles y espacios públicos, fija multas que van de 150 a 1.000 pesos según la reincidencia y habilita sustituirlas por trabajo comunitario. También obliga a instalar recipientes específicos para colillas y contenedores señalizados en zonas céntricas, turísticas y paradas de transporte.

Uruguay nuestra casa

El origen de la idea fue un comentario de turistas españoles en una playa local. “Uruguay es nuestra casa. No puedes ensuciar”, afirma Jin, que recientemente visitó Singapur y quedó impresionado por su limpieza. El proyecto además prevé registros de infractores, uso de cámaras para constatar faltas y destinar lo recaudado a campañas educativas e infraestructura de recolección.

En redes, más de uno lo bautizó “el diputado de Temu”, apodo que le causa gracia. Y lejos de esquivar el tema, incluso respalda el “impuesto Temu”: “Hay que pagar, todo el mundo, en todos lados”, dice, sin rodeos.

A sus 42 años, Jackie insiste en que su vocación es trabajar sin ruido partidario: “Quiero ser un hacedor, no un hablador. Vine buscando un sueño personal, pero hoy busco algo más grande: que Uruguay sea mejor para todos”. Y agrega, con la emoción de quien siente que ya pertenece a esta tierra: “Este país me dio una oportunidad. Ahora yo quiero devolverle algo con trabajo y compromiso”.