Lo concreto es que el precandidato blanco Álvaro Delgado pretende ganar la interna por una diferencia importante como para no tener que elegir a Raffo como su vicepresidenta. Y Raffo quiere obtener los votos necesarios para que no pueda ser descartada en una dupla blanca para competir por la residencia de la República primero en octubre y seguramente después en noviembre.

Arbeleche sigue en carrera

Lo cierto es que, que mientras se especula, se exploran posibilidades. El nombre de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, como candidata a vice es una de las opciones que hoy suena más fuerte.

Por su parte en el comando de Delgado, aseguran que no se atarán a una fórmula paritaria. Si bien Delgado dice que una fórmula paritaria sería "deseable", desde su entorno no descartan que la fórmula termine siendo integrada por dos varones, aunque no hay ningún nombre arriba de la mesa.