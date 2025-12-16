Interpelación: ¿Cuándo surge "el pecado original" de la JUTEP según Gurméndez?

El legislador colorado también lamentó la ausencia de la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública durante la instancia parlamentaria, al considerar que el accionar del organismo es el eje central del episodio. En su exposición, afirmó que la JUTEP incurrió en desvío de poder en el caso que involucra al presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza.

Antel Arena vuelve a la escena

Para fundamentar su crítica, Gurméndez evocó su experiencia al frente de Antel, cuando —según relató— remitió actuaciones a la JUTEP ante presuntas irregularidades vinculadas al Antel Arena. "Porque yo quiero recordar y enfatizar algo que también se dijo al pasar. A mí me tocó, cuando presumí que había hechos de naturaleza delictiva o irregulares administrativos en la presidencia de Antel vinculado al tema del Antel Arena, remitirle a la Junta de Transparencia y Ética Pública las actuaciones vinculadas a lo que se había encontrado, a los hallazgos de estas situaciones que habíamos encontrado en el Antel", dijo.

Destacó que en aquella oportunidad el organismo actuó con independencia, solicitando un informe jurídico externo y adoptando una resolución institucional por unanimidad, acorde —dijo— a lo que se espera del ente rector en materia de transparencia y ética pública. "La JUTEP solicitó un informe jurídico sobre la situación del Antel Arena a un prestigioso profesional, al doctor Jorge Rodríguez Pereira de Melo, que hizo un documento muy... muy bien fundado, muy... muy bien escrito. Y la JUTEP lo hizo suyo. Apeló a un profesional independiente para que su pronunciamiento no pareciera sesgado en un sentido o en otro, o influido por las posiciones políticas de los miembros del directorio de la JUTEP. Y después, cuando llegó el momento, lo hizo suyo y lo aprobó por unanimidad de aquellos integrantes: Signorino, Ortiz y Castro [Susana Signorino, Guillermo Ortiz y Jorge Castro]...Y todos sabemos cómo terminó ese episodio. Terminó con la remoción del director Castro porque había votado en contra de los intereses del partido", expresó.

"El pecado original"

Según el legislador "allí comenzó, de alguna manera, esta debacle de la JUTEP que estamos presenciando hoy. Porque fue sustituido precisamente por la presidenta, por Ana Ferraris, que en realidad vino a cumplir el rol de no oponerse a los intereses partidarios en la JUTEP. Una suerte de apparatchik, de funcionario profesional de la burocracia política... burocrática del partido, para defender los intereses del partido y no los intereses de la nación", afirmó.

Gurméndez redoblo la apuesta y afirmó que: "Allí empezó la cosa. Allí está el pecado original de lo que estamos viviendo hoy, de la conducta... de la conducta con que se está dirigiendo la tarea de la JUTEP y que termina con el desprestigio absoluto de esta institución en este episodio tan lamentable de la cuestión de Danza, en la que realmente yo creo que se pierde institucionalmente toda independencia y toda confianza en lo que puede ser los dictámenes que dicte la JUTEP".