Reapareció Delgado tras perder el balotaje

"A todos nos dolió perder la elección, obviamente que sí. A ver, sería un frívolo, no sería blanco y no correría hasta sangre por mis venas y habría tirado por la borda los 16 años que estoy militando para que el partido gane, si no tuviera dolor, un poquito de rabia", añadió.

"Si hay una característica que tiene este partido es la rebeldía y la resistencia, siempre, ya vendrán los tiempos de análisis y reflexión, a mi me interesa escuchar sobre todo a la gente, porque todos tenemos que asumir en esto que hay en las que fallamos, yo primero que nadie", sostuvo el nacionalista.

De cara a las futuras elecciones departamentales de Mayo, Delgado manifestó tener la "obligación" de "salir a militar ": "El Partido Nacional, liderando muchas veces la coalición, se agranda en las elecciones departamentales", subrayó.