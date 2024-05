Romina Celeste investigada por proxeneta y extorsionista desde 2020

La mujer reveló que el 27 de abril pasado, una semana antes de su entrevista televisiva, la fiscal Sandra Fleitas ya sabía que la denuncia era falsa, porque ella misma se lo había dicho ese día en una entrevista con la representante del Ministerio Público.

Sin embargo, una vez que la fiscal Fleitas conoció la falsedad de la denuncia, no procedió al archivo ni tampoco investigó por calumnias y simulación de delito a la denunciante, punto que surgió luego de la nota en televisión.

El 22 de marzo comparecieron en Fiscalía de la Ciudad de la Costa los abogados de Orsi, Marina Morelli y Sergio Pérez. Luego de eso, “nos encontramos con que la Justicia, a pedido de la fiscal Fleitas, reservó la totalidad de la investigación, cuando el CPP habilita a reservar sólo determinados actos. Una actitud abusiva por parte de la Fiscalía”, indicó Jorge Díaz. Los abogados entrevistaron a 15 mujeres trans que se desempeñaban en 2014 en el Parque Roosevelt, época en que se situó la falsa denuncia.

Todas manifestaron que Paula Díaz nunca trabajó allí, sino en la plaza número 5 en Montevideo, al tiempo que se describió que por los homicidios registrados en Roosevelt, antes de la fecha de la denuncia, existía un control sobre quién trabajaba en el lugar. Además, los abogados reconstruyeron la actividad de Orsi en 2014 y concluyeron que en el mes de junio de ese año, el entonces secretario general de la Intendencia de Canelones pasó una sola vez y en horas de la tarde por ese sitio.

Los vehículos descritos por Paula Díaz no tenían nada que ver con las características de los autos de Orsi y tampoco hay historias clínicas ni en el Pasteur –mencionado por la denunciante falsa– ni en policlínicas sobre la asistencia que habría recibido. “Nada cerraba”, añadió Jorge Díaz. El 19 de noviembre de 2023 Romina Papasso y Paula Díaz viajaron a Argentina y retornaron con una tercera persona el 29 de ese mes. “Que no se conocían era también falso”, aseguró Jorge Díaz. Añadió que la falsa denuncia de marzo pasado no ocurrió en forma aislada. Hubo personas que paralelamente a la denuncia se contactaron con abogados que participaron del divorcio de Orsi para saber si había habido violencia.

El fiscal Morosoli, Papasso y su abogado no registrado

El 25 de setiembre de 2023, en plena investigación del caso Penadés, Romina Papasso denunció al fiscal Rodrigo Morosoli, quien había entendido en la causa de la agresión de Papasso a una funcionaria municipal, en el marco de la visita del presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, en enero pasado. Tras la formalización y el acuerdo al que llegó con el fiscal Morosoli, la exmilitante blanca denunció a su defensora pública porque Papasso dijo que había sido mal asesorada, y al fiscal Rodrigo Morosoli.

Al fiscal por falsificación ideológica por funcionario público, incitación al odio por razones de género y abuso innominado de funciones. Papasso denunció que en los formularios de formalización el fiscal se refirió a ella con el nombre de Sebastián Papasso, al tiempo que denunció que estuvo 48 horas detenida, lo que para ella era un exceso en función del delito perpetrado. También sostuvo que en el acuerdo se impuso un tratamiento psiquiátrico para ridiculizarla.

En su archivo del 2 de mayo pasado, la fiscal Bettina Ramos concluyó que “no surge de la actuación del fiscal actuante que haya falsificado ideológicamente un documento público”. En cuanto a los escritos de solicitud de control de detención y formalización, se observa que la Fiscalía siempre se refirió a Romina Papasso como imputada, y que únicamente surge en el formulario el nombre Sebastián en el casillero de imputado, que por la cédula ingresa el fiscal, una falta de actualización de datos en el sistema, por lo en forma automática surgió su nombre anterior. En cuanto al tiempo de detención, se cumplieron los plazos constitucionales para investigar a personas detenidas. Tampoco, dijo la fiscal Bettina Ramos, “se trató de un caso simple, ya que surge profusa evidencia diligenciada e inclusive la realización de una pericia psiquiátrica dentro del plazo de detención a solicitud de la propia defensa”. Además, la propia imputada manifestó sentirse mal, por lo que era inviable tomarle la declaración antes de la asistencia médica y pericia psiquiátrica dentro de las primeras 24 horas.

La denuncia de Papasso contra Morosoli ocurrió 8 meses después de su acuerdo por los hechos en la Intendencia, porque en ese momento –setiembre de 2023– la mujer suponía que se la imputaría por ingresar chats falsos en la causa Penadés, punto que hasta ahora no está resuelto pese a que en febrero se reunieron pruebas sobre la responsabilidad de Papasso en la falsificación de esos chats. En ese marco, denunció al fiscal Morosoli con el patrocinio del abogado Pablo López Gamio. Según conoció Caras y Caretas, se descubrió que el abogado no está registrado en la Suprema Corte de Justicia, tampoco está inhabilitado, y surge de la denuncia que es abogado de las Islas Baleares en cuyo Colegio de Abogados tampoco está inscripto. Por ello, ahora se investiga si se puede estar ante un abogado falso. Gamio también había redactado la denuncia contra los senadores Liliam Kechichián y Benjamín Liberoff por su actuación en el Ministerio de Turismo, extremo que fue archivado.

Las víctimas de Penadés y los 12 sueldos

El delito de proxenetismo está presente en el artículo 274 del Código Penal y hace referencia al reclutamiento. En 2020 y 2021, la Fiscalía de 3° Turno de Delitos Sexuales investigó a Romina Papasso por ambos delitos. Como ya informara Caras y Caretas, el exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, y el policía también imputado Federico Rodríguez, en el marco de la causa de Gustavo Pernadés, elaboraron un flujograma (foto) para conocer las relaciones de Romina Papasso y Jonathan Mastropierro. Tarocco conocía las investigaciones por proxenetismo y extorsión sobre Papasso y por ello las incluyó en el flujograma al que accedió en exclusiva Caras y Caretas.

El exsenador del Partido Nacional fue imputado del delito de explotación sexual de menores de edad en octubre de 2023, además de abuso sexual, desacato, entre otros. Hubo 11 personas que denunciaron que cuando eran menores de edad Penadés les pagó a cambio de actos sexuales. Hasta ahora se desconoce la identidad de las víctimas. Su abogada, Laura Robatto, solicitó a la fiscal Alicia Ghione conocer el nivel de diálogos entre los denunciantes, sin revelar sus identidades. Sin embargo, la fiscal negó la información. La defensa procura conocer si los denunciantes acordaron su denuncia y/o si recibieron algún tipo de instrucción por parte de Romina Papasso y Jonathan Mastropierro.

Tras las declaraciones de Paula Díaz, la mujer trans denunciante falsa de Yamandú Orsi, quedó expuesto cómo Papasso la adiestró para presentar la denuncia. Caras y Caretas pudo conocer que existen videos de Papasso adiestrando a jóvenes en el living de su casa para que luego sean denunciantes ante Fiscalía. La fiscal dijo públicamente este lunes que no todos los denunciantes de Penadés fueron presentados por Papasso. A su vez, el abogado del Consultorio Jurídico, Juan Raúl Williman, descartó que la causa Penadés se caiga, y dijo en entrevista con Doble Click que algunos de los denunciantes de Penadés usaron como nexo a Romina Papasso porque no tenían el teléfono de Fiscalía y simplemente Romina los derivaba. Williman dijo que otros denunciantes la conocían más directamente. Sin embargo, la defensa del exsenador, Laura Robatto, indicó lo contrario y sostuvo, en diálogo con Caras y Caretas, que cuenta con evidencias de que los denunciantes del exsenador blanco fueron reclutados por Romina Papasso.