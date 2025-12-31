Salario mínimo aumentará 7,5% en 2026:¿en cuanto se fijó su valor?

El Salario Mínimo Nacional alcanzará los $ 25.383 en julio bajo una estrategia de incremento escalonado. La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, había informado que el SMN tendrá un incremento anual acumulado del 7,54% durante 2026, aplicado en dos etapas:
1.° de enero: Aumento del 4,1%, situando el salario en $ 24.572.
Julio: Aumento adicional del 3,3%, alcanzando un total de $ 25.383.
Barrios destacó que, con una inflación proyectada en torno al 4%, este ajuste representa un "salto cualitativo" en el poder de compra de los trabajadores con ingresos más bajos.
Negociación Colectiva y Agenda OIT
El Gobierno mantendrá abiertas las negociaciones más allá del 31 de diciembre para evitar decretos directos. Para 2026, la agenda oficial priorizará la reglamentación de tres convenios clave de la OIT:
Convenio 158: Terminación de la relación de trabajo.
Convenio 153: Jornada laboral en el transporte por carretera.
Convenio 190: Erradicación de la violencia y el acoso laboral.