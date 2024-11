Salle: el persistente Quijote contra el mundo cleptocorporatocrático

Sin embargo, logró dos lugares en la Cámara de Diputados, en un escenario donde sus votos se pueden convertir en la llave para habilitar o cerrar proyectos de ley del oficialismo o de la oposición.

***

¿Cómo se define, Salle?

Ideológicamente, antiglobalista, antioligarquía, un hombre que busca la soberanía nacional y procura la libertad individual del ser humano, sin perder de vista que el ser humano vive en el contexto social y que ese contexto social obliga a conductas solidarias, empáticas, gregarias.

No entro dentro de las definiciones izquierda a derecha, que lo considero una terrible y nefasta manipulación.

¿Todo eso estaría también dentro de esta definición del grupo político de Identidad Soberana?

Correcto. El nombre hace referencia a atributos ideológicos.

¿Y cuáles serían los rasgos de identidad en este caso del grupo político?

Fundamentalmente, poder hacer algo que no hace: autodeterminarse, gobernar para los intereses del pueblo y no de las corporaciones.

Se está gobernando desde hace mucho tiempo para las grandes corporaciones internacionales. El espacio de incidencia gubernamental es muy reducido, 5 % o 10 %, todo lo demás viene digitado desde el poder.

¿Cuál es el espacio político que ocupa Identidad Soberana?

Enorme, todo el que dejan las dos coaliciones vendepatria. Enorme. No hay proporción entre ese enorme espacio y el caudal de los pueblos, lamentablemente, sobre todo el latinoamericano; han sido degradados en su educación, no te olvides que la educación latinoamericana está financiada por el Banco Mundial que tiene más espacio de decisión militar; sanitaria, educativa, pero fundamentalmente es una agencia militar.

¿Ese es el poder global?

En mi mirada, sobre todo en geopolítica existe una élite mega rica, ancestral, que es la dueña de las grandes corporaciones y que da lugar a que nosotros caractericemos este sistema como el sistema “cleptocorporatocrático”, que significa el poder de las corporaciones ladronas y que tiene una herramienta muy potente: las agencias calificadoras de riesgo, que es el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza, presidido por el mexicano Agustín Carstens.

¿Pero hay en el Uruguay grupos económicos nacionales con desarrollo económico para pensar en una economía que pudiera no depender de la inversión directa extranjera?

No, los compraron todos. Había capitales locales, había cierta industrialización, cierta ruralización, y el Frente Amplio tuvo un rol protagónico viabilizando las políticas colonialistas, reprivatizadoras, imperialistas, desindustrializadoras. Por supuesto que ellos también (la Coalición Republicana), pero nunca prometieron nada. Ellos nunca dijeron: “Las clases trabajadoras, el proletariado”... los otros siempre te dijeron: “Inversión extranjera, bancos, burguesías”, pero el instrumento más eficaz y sofisticado que ha tenido el imperialismo aquí en Uruguay fue identidad, fue el Frente Amplio y dos personajes nefastos, los dos presidentes, Tabaré Vázquez y Mujica.

Cabildo Abierto en algún momento ha planteado que se quería reconocer como una tercera vía entre la Coalición Republicana y el Frente Amplio. ¿Es el espacio en que se ubica Identidad Soberana?

Cabildo Abierto, mirá los votos, ahí pagó; desapareció casi, pagó el engaño, el embuste, la traición porque, efectivamente, el senador Manini cuando abandona la comandancia del Ejército, tiene un discurso soberanista, antiglobalista, pero después viabilizó el procedimiento de control sanitario, social, político y económico más importante de la historia, el embuste del covid. Pagó el precio, se lo merece.

¿Imaginaban este resultado electoral que tuvieron?

Bueno, fue paulatino. Empezamos con una gran ilusión de entrar al Parlamento. Después, las encuestas empezaron a mostrar un poquito más y finalmente logramos dos diputados.

Ahora, cuando conoció los resultados, dijo que entraban a la cueva de los vendepatria. ¿No hay riesgos de que esa institucionalidad termine también absorbiendo Identidad Soberana?

No, tengo 66 años, estoy jugado; quiero dejar un camino ético y político que no ha existido.

Nadie en una campaña electoral se mete como nosotros con los masones, con los sionistas, con los jesuitas, con las grandes corporaciones y la más importante del mundo: el narcotráfico.

¿Ustedes piensan que esta diputación es una primera plataforma de crecimiento de este espacio, o va a tornar un poco el derrotero de otros grupos, como el PERI, Unidad Popular, grupos que ingresaron por un período del Parlamento?

Es el comienzo de un gran partido de caras a la clase trabajadora, a los humildes, pero no para asistencialismo, porque el asistencialismo es un instrumento de coacción para convertir al pobre en estructuralmente pobre, en rehén de la oligarquía apátrida. Entonces, no sabemos si vamos a crecer mucho, pero la gente se va a sorprender con nuestra ética y, por supuesto, vamos a enfrentar todo tipo de ataques.

¿Cuál va a ser el rol de sus diputados en el Parlamento, sobre todo en este escenario de equilibrio entre los dos bloques de oficialismo y oposición?

Esto es muy sencillo. Los temas macropolíticos de obsecuencia a la oligarquía internacional los acuerdan el Frente Amplio y los multicolores, no nos precisan.

Es en contra de la politiquería barata, accesoria, poco trascendente, donde nosotros vamos a poder incidir, lamentablemente, ¿no? Y esto es así. Todo lo que ves de la oposición de multicolores y Frente Amplio es un verso, es un teatro, es un circo, una mentira, un embuste, una estafa intelectual; son lo mismo. Yo le llamo partido único del nuevo orden mundial.

Y en ese sentido, ¿cuáles van a ser dos de los tres temas que se imaginan impulsar a través del proyecto de ley?, ¿o solamente va a ser una caja de resonancia en el Parlamento?

Proyectos de ley vamos a presentar todos los que haga falta para introducir una verdadera revolución. No me lo van a votar porque ellos quieren el estatus cubano, pero vamos a cuidar la manipulación de los pueblos por los laboratorios psicosociales, como por ejemplo el Tavistock de la Bretaña, que es muy eficiente. (Según el autor Daniel Estulin, con este grupo “todos estamos expuestos a los oscuros mecanismos creados por un grupo de psicólogos, psiquiatras y antropólogos pagados por la oligarquía internacional que controla el mundo a fin de favorecer sus propios intereses”).

Uruguay votó hace poco el plebiscito de la seguridad social y tuvo una conducta autodestructiva. Es cierto que el Frente Amplio traicionó, es cierto que la cúpula del Pit-Cnt traicionó y trabajó a media máquina o menos. ¿Y sabés por qué no había interés? Porque aquí vino Standard & Poor’s y dijo: “La elección es un trámite, gane este o gane este no importa, la macroeconomía no se modifica”. Parece que los muchachos ven mis videos, pero ellos dicen: “Lo que nos importa son los fondos de las AFAPs”, porque esas van al sistema financiero internacional, esas van a las grandes corporaciones, esas van a las empresas apalancadas con préstamos baratos. Y cuando el trabajador se queda el 15 o el 20 sin dinero, golpea la puerta del sistema financiero y el sistema financiero le cobra más interés que el que le paga por concepto de rentabilidad. Perverso, estafador.

Algunos proyectos de ley no se han votado en este periodo legislativo, entre ellos uno que va a tener que ver con todo el capítulo de derechos humanos de nuestra historia reciente. ¿Cómo se posiciona, particularmente, con el tema búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y la posibilidad de la ley de prisión domiciliaria para quienes están cumpliendo cárcel en Domingo Arena?

Es un tema muy interesante y profundamente manipulado, es el caballito de batalla que tiene el Frente Amplio; pero el Frente Amplio torturó, el Frente Amplio violó los derechos humanos… Yo denuncié a Vázquez, denuncié a Mujica, yo como abogado penalista conozco las cárceles del Uruguay. Este Gobierno también tortura y no pasa absolutamente nada.

Pero, en cambio, no niego la crueldad del terrorismo de Estado al servicio de los mismos amos a los cuales le sirve hoy la izquierda que habla de los desaparecidos. Esto es toda una manipulación perversa, ¿no? Porque la agenda 2030 es la agenda de Kissinger, el responsable del terrorismo de Estado por el Plan Cóndor. Dos abogados en el mundo pidieron la extradición de Kissinger, uno francés, Royal; ¿sabés quién es el otro? Yo. (A pedido de la fiscal Mirtha Guianze, el juez Luis Charles archivó el pedido de detención internacional con fines de extradición del ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, presentado por el abogado Gustavo Salle el día antes de que George Bush visitara Uruguay).

No me dieron pelota los fiscales del Frente Amplio. ¿Saben que somos el patio trasero?

Es un tema manipulado desde el punto de vista técnico jurídico; se está aplicando el derecho al enemigo, se está violando la Constitución y los principios básicos del derecho penal liberal, se está aplicando la ley penal con efecto retroactivo. Y eso no quiere decir que el Ejército no haya torturado o realizado actos de crueldad sin límites.

En su relato aparece varias veces el término de la casta política. ¿Esto es una concepción de Salle? Porque se asemeja al discurso de casta política de Milei en Argentina.

Milei es casta. Milei es un agente del Mossad, un individuo que enarbola la bandera de Israel antes que la de Argentina, ¿dónde está su corazón? Un individuo que festeja el terrorismo de Estado del Estado sionista de Israel, con el criminal genético, porque ya el abuelo era terrorista, el padre era terrorista y él es terrorista: Benjamín Netanyahu.

Yo no tengo absolutamente nada que ver con Milei, un individuo que gobierna para las grandes corporaciones, un tipo que lleva el oro de Argentina a Inglaterra, que mató cientos de botijas argentinos defendiendo las Malvinas argentinas, que es un grano que tenemos del imperialismo británico en América del Sur y que lo tenemos por la traición que se realizó en 1982 con respecto a la flota británica. Claro, la legitimidad del gobierno que buscó la recuperación de las Malvinas era cero, porque era el ebrio criminal torturador de Galtieri y la junta de criminales.

La historia de América del Sur es una historia muy enrevesada y con mucha traición, con mucha manipulación.

Algunos legisladores actuales sostienen que el nuevo Parlamento debe ver cómo va a controlar a Salle para que se ajuste al reglamento.

Déjame pagar el derecho de piso, pero el que fue más enfático en eso (Jorge Gandini), el pueblo le aplicó el reglamento a él y no lo votó. Así que ese no me lo va a poder aplicar.