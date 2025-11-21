Trump puso como fecha límite el próximo jueves para que Ucrania firme la Paz: "Están perdiendo territorio"

Acuerdo de Paz La tensa visita del presidente de Ucrania a la Casa Blanca.

Un plan de paz con 28 puntos

Este jueves se han publicado los 28 puntos del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense para el conflicto ucraniano, ampliamente discutidos en los medios desde hace varios días. El portal estadounidense Axios divulgó los detalles de un plan que Moscú aún no ha comentado, limitándose a señalar este jueves que no tiene nada que añadir en relación al diálogo con Washington sobre la solución del conflicto ucraniano, más allá de los entendimientos alcanzados en la cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska.

A su vez, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, ha difundido un video-mensaje dirigido al pueblo ucraniano en su canal de Telegram.

"Ahora Ucrania puede enfrentarse a una elección muy difícil. O la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", reconoció el líder del régimen de Kiev.

"O 28 puntos complicados o un invierno extremadamente duro", agregó, refiriéndose a un plan para poner fin al conflicto ruso-ucraniano promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ucrania

EEUU amenazó a Ucrania con cortar intercambio de inteligencia y suministro de armas

Debido al incremento de las presiones a Ucrania por parte de Trump para que acepte el acuerdo de paz con Rusia que diseña la Casa Blanca, desde Washington están presionando con la quita de apoyos militares.

Según dos fuentes del gobierno que citó Reuters, a diferencia de anteriores intentos de negociación, EEUU utiliza ahora mecanismos para ejercer mayor presión, incluida la amenaza de dejar de proporcionar inteligencia y armas a Kiev.

Uno de los informantes dijo que la Casa Blanca quería que Ucrania firmara el marco del acuerdo antes del próximo jueves 27 de noviembre.